公地放領全國首發！台東地政科長簡鈺珊獲行政院模範公務員

台東縣政府地政處地價科科長簡鈺珊獲選「115年行政院模範公務人員」，從全國優秀公務人員中脫穎而出。她率領團隊推動中央重啟公地放領政策，今年2月初率先核發全國首張重啟放領後的縣有耕地土地所有權狀，成為獲獎的重要事蹟之一。縣長饒慶鈴頒贈紅榜恭賀，肯定其專業能力、服務精神及創新施政成果。

饒慶鈴表示，中央重啟公地放領政策後，地方執行涉及法規調整、土地資料清查及跨機關協調等工作，簡鈺珊主動整合行政資源，帶領團隊克服執行困難，率先完成縣有耕地放領程序並核發所有權狀，以具體行動落實「還地於民」的政策精神。

除公地放領業務外，簡鈺珊也投入地政創新及數位治理，推動離島高精度三維圖資建置與數位孿生技術應用，提升地理空間資訊的精確度及運用效益；另建立公地撥用預審及雲端列管機制，改善行政流程、強化案件管理效率，推動地政服務朝智慧化、便捷化及透明化發展。

地政處長沈碧恕表示，簡鈺珊秉持誠懇服務、精進效能的理念，面對繁複的地政業務，能積極協調、創新作為，兼顧政策執行與民眾權益，相關成果也為地方空間治理奠定基礎。

縣府人事處指出，115年行政院模範公務人員選拔經初審及複審兩階段審議，全國共選出36人，簡鈺珊名列其中。頒獎典禮預定11月12日舉行，獲選人員將獲頒獎座1座、獎金新臺幣8萬元及公假5日，以表彰其工作表現與貢獻。