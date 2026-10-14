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逾50年基隆信義市場明年啟動都更 中繼市場今動工明年6月進駐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
逾50年基隆信義市場明年啟動都更，中繼市場今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影
逾50年基隆信義市場明年啟動都更，中繼市場今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影

基隆信義市場使用逾50年，建物及設施都老舊不堪，市府租用附近基隆港務分公司建物當中繼市場，今天動工典禮，將投入4800萬元裝修，建置冷氣、消防、電梯及水電等設施完善攤位配置，預計明年中攤商進駐。市長謝國樑說，屆時信義市場將封閉並進入都更程序改建新大樓，盼成為帶動區域更新的重要契機。

市府自112年底啟動市場改建溝通，113年辦理中繼市場選址評估、攤商意願調查、說明會，去年辦理土地承租、空間規畫設計、土地使用相關程序及攤商安置協調，今年完成攤位抽籤、室內裝修相關許可及工程發包。

謝國樑表示，信義市場是信義區重要的生活場域，也是許多市民日常採買、維繫鄰里情感的重要據點，市府與攤商溝通，表達推動市場改建的決心，並在獲得攤商支持後，逐步推進相關作業。市場改建不只是硬體設施的更新，更要兼顧攤商生計、市民採買需求及周邊商圈的持續發展，透過完善的中繼安置規畫，讓攤商在工程期間仍能持續營業，盡可能維持原有客源與商業活動。

謝國樑感謝基隆港務分公司對市府市場改建計畫的支持，同意提供基地供市府租用。

謝國樑說，中繼市場營運後，信義市場隨即封閉，屆時信義市場將進入都更程序，市府會採取公開徵選方式找出最適合的實施者，如同新市政大樓、義三路郵局都更案，規畫新信義市場在低樓層，上面再由實施者規畫用途，不排除住宅、商業空間等，納入廉政平台，讓最適合的企業實施者執行規畫。

市府產發處長蔡馥嚀說，目前信義市場共有202家攤商持續溝通中，看未來決定要退場、暫停營業、繼續營業等，目前已有94攤希望到移到中繼市場營業，中繼市場有1、2樓營業空間，明年中可讓攤商進駐。

蔡馥嚀表示，市場改建不只是工程施作，更涉及不同業種攤商的營業需求、攤位配置、消費動線、環境衛生及消防安全等細節，必須透過充分溝通與規畫，才能兼顧攤商營業權益及消費者購物需求。

逾50年基隆信義市場（如圖）明年啟動都更，中繼市場今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影
逾50年基隆信義市場（如圖）明年啟動都更，中繼市場今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影

逾50年基隆信義市場明年啟動都更，中繼市場今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影
逾50年基隆信義市場明年啟動都更，中繼市場今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影

逾50年基隆信義市場明年啟動都更，中繼市場今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影
逾50年基隆信義市場明年啟動都更，中繼市場今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影

逾50年基隆信義市場明年啟動都更，中繼市場（如圖）今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影
逾50年基隆信義市場明年啟動都更，中繼市場（如圖）今動工明年6月進駐。記者游明煌／攝影

基隆 中繼市場 謝國樑

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