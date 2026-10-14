一把剪刀傳遞敬老心意 台東公東高工師生重陽前進社區義剪

迎接重陽節，公東高工師生走入社區，以專業技藝向長者表達關懷。公東高工今下午在台東市馬蘭國小辦理社區義剪服務，由詹淑老師帶領305班美髮技術科學生，為長者修剪頭髮，讓長輩在清爽迎接佳節之餘，也感受年輕世代的溫暖心意。

義剪過程中，學生在老師指導下，依照長者的需求進行梳理、修剪及髮型整理，並透過親切互動了解長輩的想法。從溝通到修整細節，學生將課堂所學運用於實際服務，不僅展現美髮專業，也在與長者交流的過程中，學習耐心傾聽與細心照顧。

對美髮技術科學生而言，這場義剪不只是實作練習，更是一堂走出教室的服務學習課。面對不同年齡與需求的服務對象，學生必須適時調整修剪方式，也要留意長者的感受，體會美髮工作除了講究技術，更需要尊重、溝通與同理心。

參與義剪的學生表示，這是一次很難得的服務經驗，能將平日在課堂學到的美髮技術實際運用在長者身上，讓他們很有成就感。看到長輩對整理後的髮型感到滿意，還不斷給予鼓勵與稱讚，也讓學生獲得很大的自信心，更體會到專業技術除了需要不斷練習，也能成為服務他人、傳遞溫暖的力量。

公東高工透過專業實作結合社區服務，鼓勵學生以所學回饋地方，讓技職教育不只停留在課堂與技能訓練，也能實際走進民眾生活。師生利用一把剪刀、一雙巧手，為長者整理儀容，也讓敬老精神在世代交流中具體實踐。