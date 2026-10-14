日本國宴主廚、泰國名廚齊聚台東關山 激盪8道創意料理

台東米香飄向國際餐桌！關山鎮米國學校穀倉咖啡館今天舉辦「田媽媽國際餐桌－島嶼風味交流所：台日泰在地食材對話」，邀請曾主理逾1200場國宴的日本料理名廚工藤英良、泰國廚藝名師Pongphan，以及台灣料理人同台展演，運用台東米與在地農特產品共創8道特色料理，吸引全台30家田媽媽業者到場觀摩交流。

活動現場，工藤英良專注料理，透過細膩的食材處理展現日本料理特色；泰國主廚Pongphan則展示完成的料理，運用香草與調味手法呈現南洋風味。8道料理包括台東風味關東煮、地雞與台東恩惠之葉包什錦飯、招牌15天熟成細肉燥飯、鴨賞最中餅、多陰功海鮮飯、泰式南薑椰奶雞湯、碧玉三鮮及金針玉珠丸，展現不同料理文化與在地食材的結合。

工藤英良曾任日本駐加拿大、中國及法國大使館公邸料理長，並獲日本外務大臣表彰。他表示，此次運用許多台東在地食材，尤其原住民族料理常用的假酸漿葉、刺蔥，以及關山醃製20年的老蘿蔔、金針等，都帶給他豐富的創作靈感，激發出許多創意料理。

泰國主廚Pongphan則表示，原本就知道台東關山米相當有名，實際參與料理後，更對關山米的口感留下深刻印象，直呼好吃。他也意外發現，台東有許多食材及飲食文化與泰國相似，讓他在料理過程中產生共鳴，看見台泰飲食交流的更多可能。

台灣料理人方面，宜蘭嵩屋餐廳主廚林嵩浩（浩二）擅長將法式料理技法融入在地農產；台東青山農場的鄭淑芬則長期深耕太麻里金針山，從產地發展農村料理，透過此次交流，探索熟悉的農產如何呈現更多元的風味。

農村水保署表示，「田媽媽」是農村在地餐飲的共同品牌，此次除邀請國際主廚展演，也安排業者觀摩在地餐飲經營、特色品牌塑造、米食商品實作及食農教育課程，希望將國際料理技法轉化為店家創新靈感，串聯農民、料理人與餐飲業者，推動在地採購、食材減廢及低碳飲食，讓台東米糧與農特產品走進更多元的餐飲場域。

金針入菜展現台東農產特色，透過主廚創意與不同料理技法，將在地食材轉化為兼具風土特色與國際風味的特色料理。記者尤聰光／攝影

工藤英良運用假酸漿葉、刺蔥、金針及關山醃製老蘿蔔等在地食材，激盪創意料理。記者尤聰光／攝影

日本料理名廚工藤英良在台東關山米國學校專注料理。記者尤聰光／攝影