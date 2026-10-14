快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

日本國宴主廚、泰國名廚齊聚台東關山 激盪8道創意料理

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
泰國廚藝名師Pongphan展示特色料理，對關山米的口感及台東食材留下深刻印象，也發現台東與泰國的飲食文化有許多相似之處。記者尤聰光／攝影
泰國廚藝名師Pongphan展示特色料理，對關山米的口感及台東食材留下深刻印象，也發現台東與泰國的飲食文化有許多相似之處。記者尤聰光／攝影

台東米香飄向國際餐桌！關山鎮米國學校穀倉咖啡館今天舉辦「田媽媽國際餐桌－島嶼風味交流所：台日泰在地食材對話」，邀請曾主理逾1200場國宴的日本料理名廚工藤英良、泰國廚藝名師Pongphan，以及台灣料理人同台展演，運用台東米與在地農特產品共創8道特色料理，吸引全台30家田媽媽業者到場觀摩交流。

活動現場，工藤英良專注料理，透過細膩的食材處理展現日本料理特色；泰國主廚Pongphan則展示完成的料理，運用香草與調味手法呈現南洋風味。8道料理包括台東風味關東煮、地雞與台東恩惠之葉包什錦飯、招牌15天熟成細肉燥飯、鴨賞最中餅、多陰功海鮮飯、泰式南薑椰奶雞湯、碧玉三鮮及金針玉珠丸，展現不同料理文化與在地食材的結合。

工藤英良曾任日本駐加拿大、中國及法國大使館公邸料理長，並獲日本外務大臣表彰。他表示，此次運用許多台東在地食材，尤其原住民族料理常用的假酸漿葉、刺蔥，以及關山醃製20年的老蘿蔔、金針等，都帶給他豐富的創作靈感，激發出許多創意料理

泰國主廚Pongphan則表示，原本就知道台東關山米相當有名，實際參與料理後，更對關山米的口感留下深刻印象，直呼好吃。他也意外發現，台東有許多食材及飲食文化與泰國相似，讓他在料理過程中產生共鳴，看見台泰飲食交流的更多可能。

台灣料理人方面，宜蘭嵩屋餐廳主廚林嵩浩（浩二）擅長將法式料理技法融入在地農產；台東青山農場的鄭淑芬則長期深耕太麻里金針山，從產地發展農村料理，透過此次交流，探索熟悉的農產如何呈現更多元的風味。

農村水保署表示，「田媽媽」是農村在地餐飲的共同品牌，此次除邀請國際主廚展演，也安排業者觀摩在地餐飲經營、特色品牌塑造、米食商品實作及食農教育課程，希望將國際料理技法轉化為店家創新靈感，串聯農民、料理人與餐飲業者，推動在地採購、食材減廢及低碳飲食，讓台東米糧與農特產品走進更多元的餐飲場域。

金針入菜展現台東農產特色，透過主廚創意與不同料理技法，將在地食材轉化為兼具風土特色與國際風味的特色料理。記者尤聰光／攝影
金針入菜展現台東農產特色，透過主廚創意與不同料理技法，將在地食材轉化為兼具風土特色與國際風味的特色料理。記者尤聰光／攝影

工藤英良運用假酸漿葉、刺蔥、金針及關山醃製老蘿蔔等在地食材，激盪創意料理。記者尤聰光／攝影
工藤英良運用假酸漿葉、刺蔥、金針及關山醃製老蘿蔔等在地食材，激盪創意料理。記者尤聰光／攝影

日本料理名廚工藤英良在台東關山米國學校專注料理。記者尤聰光／攝影
日本料理名廚工藤英良在台東關山米國學校專注料理。記者尤聰光／攝影

台東關山米國學校舉辦「田媽媽國際餐桌」，邀集日本、泰國及台灣主廚交流料理技藝，全台30家田媽媽業者到場觀摩，透過跨國食材與料理文化對話，為農村餐飲注入創新能量。記者尤聰光／攝影
台東關山米國學校舉辦「田媽媽國際餐桌」，邀集日本、泰國及台灣主廚交流料理技藝，全台30家田媽媽業者到場觀摩，透過跨國食材與料理文化對話，為農村餐飲注入創新能量。記者尤聰光／攝影

國宴 泰國 創意料理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

義大利米其林一星主廚首度來台！文華東方3天限定星宴 8888元含5款酒

饗食天堂南部3店限定！麵包蟹、碳烤牛小排吃到飽

台灣主廚阿根廷開講 認識辦桌料理、體驗手作麻糬

香港最難訂位火鍋店來台！晶華快閃7天　溫體牛、港式海鮮鍋4人開鍋

相關新聞

日本國宴主廚、泰國名廚齊聚台東關山 激盪8道創意料理

台東米香飄向國際餐桌！關山鎮米國學校穀倉咖啡館今天舉辦「田媽媽國際餐桌－島嶼風味交流所：台日泰在地食材對話」，邀請曾主理逾1200場國宴的日本料理名廚工藤英良、泰國廚藝名師Pongphan，以及台灣料理人同台展演，運用台東米與在地農特產品共創8道特色料理，吸引全台30家田媽媽業者到場觀摩交流。

基隆信義市場逾50年將改建 中繼市場規畫明年中進駐市府澄清非空轉3年

基隆信義市場使用逾50年，建物老舊、設施亟待改善，市府自112年底即啟動市場改建溝通程序，但有議員質疑「空轉3年」，進度緩慢。市府產發處今天澄清，辦理中繼市場選址評估、攤商意願調查、說明會等各階段均有具體工作進展，並非外界所稱「空轉3年」，市府持續推動信義中繼攤商溝通、規畫設計及工程作業，預計116年中進駐。

曾爆爭議…基隆廢議員分配款 反應兩極

基隆市明年未編俗稱「議員分配款」、約一點八億元零星工程款，市府秘書長謝孝昆昨說，這筆預算與里鄰工程新建及維護預算整併後，議員建議管道不變，建設不會中斷，行政作業更透明；有議員憂心市府主宰預算，會有暗盤交易，直言「如果真要改革，這筆經費應該刪除。」

花蓮生育補助大加碼 一胎領20萬

花蓮縣府祭出育兒新政，規畫明年提高生育補助至十萬元，若加計中央生育補助十萬元及鄉鎮市補助，每名新生兒可領取二十萬元起的補助；縣府也規畫一一六學年度起提供設籍花蓮的大專院校生，每年最高四萬八千元宿舍或租屋補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。