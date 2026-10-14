基隆信義市場逾50年將改建 中繼市場規畫明年中進駐市府澄清非空轉3年

基隆信義市場使用逾50年，建物老舊、設施亟待改善，市府自112年底即啟動市場改建溝通程序，但有議員質疑「空轉3年」，進度緩慢。市府產發處今天澄清，辦理中繼市場選址評估、攤商意願調查、說明會等各階段均有具體工作進展，並非外界所稱「空轉3年」，市府持續推動信義中繼攤商溝通、規畫設計及工程作業，預計116年中進駐。

針對信義中繼市場租金、工程期程及攤商安置等問題，基隆市政府產業發展處今天說明，信義市場已使用逾50年，建物老舊、設施亟待改善。市府自112年底即啟動市場改建溝通，113年辦理中繼市場選址評估、攤商意願調查、說明會，114年進一步辦理土地承租、空間規劃設計、土地使用相關程序及攤商安置協調，115年完成攤位抽籤、室內裝修相關許可及工程發包。

產發處長蔡馥嚀說，市場改建不只是工程施作，更涉及不同業種攤商的營業需求、攤位配置、消費動線、環境衛生及消防安全等細節，必須透過充分溝通與規劃，才能兼顧攤商營業權益及消費者購物需求。市府持續與自治會及攤商協調，相關程序均為中繼市場順利啟用的重要基礎。

有關租金部分，市府自114年上半年承租港務公司土地，年租金約675萬元，兩年實際支付1335萬元，並非所稱已支出2000多萬元。承租期間持續辦理基地勘查、空間設計、攤商協調及工程採購等工作，並非土地閒置、毫無作為。

至於開工期程，今天為開工典禮，屬政策宣示及地方溝通性質；11月10日為契約正式開工日，作為工期及履約管理依據，兩者性質不同，並無矛盾。 本案今年9月1日完成工程決標，目前正辦理施工前置書件及備料作業，預計116年4月10日完工，工期150日曆天。

針對攤商安置，市府尊重攤商不同的營業需求及進駐意願，持續協助願意進駐的攤商做好搬遷準備，並關心其他攤商的權益。

產發處指出，中繼市場是信義市場改建的重要過渡措施，目的在於延續攤商生計、改善營業環境，而非讓攤商失去營業機會。 市府將持續督促工程如期如質完成，讓攤商早日進駐，提供市民更安全、舒適、友善的市場環境。