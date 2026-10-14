花蓮生育補助大加碼 一胎領20萬

花蓮縣府祭出育兒新政，規畫明年提高生育補助至十萬元，若加計中央生育補助十萬元及鄉鎮市補助，每名新生兒可領取二十萬元起的補助；縣府也規畫一一六學年度起提供設籍花蓮的大專院校生，每年最高四萬八千元宿舍或租屋補助。

縣府表示，生育補助將從現行二萬元提高至十萬元，並採分期發放，居家月嫂服務時數也將從一百八十小時增加至三百六十小時，協助產後家庭獲得更完善的照顧。

針對○至二歲幼兒送托公共、準公共托育機構或準公共保母的家庭，也將新增每月約二千三百元起的家長自付差額補助。

縣府指出，二至六歲幼兒就讀公私立幼兒園及教保服務機構，每名幼兒每學期可額外獲得六千元補助，降低家庭教育支出，朝「○至六歲國家養」願景前進。

另外，花蓮加碼推動「零元上學」政策，縣長徐榛蔚表示，一一五學年度起，政策擴大至全縣公私立國中小，並新增高中職及五專前三年學生，每年二萬元就學補助，持續將照顧範圍向上延伸；規畫一一六學年度新增大專院校學生宿舍或租屋補助，凡設籍花蓮的學生，每年最高可獲四萬八千元補助，盼提供更完整就學支持，減輕家長負擔。

王姓家長表示，雙北地區租金高昂，若能獲得縣府補助，確實能減輕家庭負擔。但各縣市租屋行情差異甚大，四萬八千元雖是最高補助額度，實際能領取多少、哪些學生符合資格，都需要清楚說明。