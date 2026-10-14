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曾爆爭議 基隆廢議員分配款 反應兩極

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市明年未編俗稱「議員分配款」、約一點八億元零星工程款，市府秘書長謝孝昆昨說，這筆預算與里鄰工程新建及維護預算整併後，議員建議管道不變，建設不會中斷，行政作業更透明；有議員憂心市府主宰預算，會有暗盤交易，直言「如果真要改革，這筆經費應該刪除。」

基市府去年編列、今年執行的零星工程款預算一億八千二百萬元，這筆預算議員相對有「主導權」，被稱為議員分配款。目前收押的曾姓市議員、傅姓前區長和何姓業者，就是被檢方指控動支這筆預算疑有弊端，依違反貪汙治罪條例偵辦中。

謝孝昆說，預算整併改革後，議員反映基層民意、地方需求，管道還是完全暢通。里鄰需求、里長建設和市民福祉不會中斷，預算執行過程更透明，精準地將資源落實到地方。

基市府主計處長林玉敏說，今年零星工程款預算一億八千二百萬元，里鄰工程新建及維護預算三六○三萬五千元，明年未編零星工程款預算，但里鄰工程新建及維護預算增為一億六四八三萬五千元。

零星工程款和里鄰工程新建及維護，列在民政處的預算科目。處長呂謦煒說，將與各局處密切溝通，公平分配地方建設預算，避免與個別議員影響力產生不必要連結，或產生法律風險，市府會保留適當彈性，審慎評估地方需要。

市議員鄭文婷說，議員分配款過去會用在警察、教育、學校等，這些經費應回歸各局處，而非讓民政處主宰，不樂見打著改革旗幟，卻做讓人摸不清楚、看不明白的暗盤交易。

市議員韓世昱支持預算回歸專業，避免綁標或圍標弊案，他也希望市府可以從善如流，只要是好的建議、好的提議，可以在市府平台來實踐，也接受監督。

基隆 議員 預算

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