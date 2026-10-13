讓愛無礙！金元福包裝捐贈2輛復康巴士 助宜蘭長者與身障者幸福出行

為保障行動不便者的無障礙交通權益，金元福包裝企業今天捐贈2輛復康巴士給宜蘭縣政府，協助縣府打造「行無礙」的友善運輸環境。捐贈儀式上，由金元福包裝企業總經理郭哲宏代表致贈車輛鑰匙，由代理縣長林茂盛代表接受，並回贈感謝狀與復康巴士車體模型，表達謝意。

代理縣長林茂盛表示，金元福包裝企業長期熱心公益、關懷地方，這次捐贈不僅提供實質的交通資源，更大幅提升縣民在醫療就診與社會參與過程中的接送品質，他特別讚許金元福包裝企業展現企業社會責任，將愛心化為實際行動，精神令人敬佩。

社會處指出，縣府持續精進復康巴士接送服務、照顧弱勢族群，是核心施政之一，透過無障礙交通運輸服務，有效滿足長者與身心障礙者在舒適與安全上的需求，更能鼓勵他們積極走出戶外、參與社區休閒活動，落實健康自主的生活目標。

縣府特別感謝公私部門攜手合作，期盼金元福包裝企業拋磚引玉善舉，喚醒社會各界共鳴，讓更多善心資源注入宜蘭，把溫暖與愛心直送每個需要的角落。

金元福包裝企業今天捐贈2輛復康巴士給宜蘭縣政府，協助縣府打造「行無礙」的友善運輸環境。記者戴永華／攝影

金元福包裝企業捐贈2輛復康巴士給宜蘭縣政府，協助縣府打造「行無礙」的友善運輸環境，代理縣長林茂盛回贈感謝狀與復康巴士車體模型。圖／縣府提供