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花蓮高寮大橋震災復建竣工謝土 民眾見證交通里程碑

中央社／ 花蓮縣13日電
花蓮縣政府辦理「花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程」，13日舉辦竣工謝土典禮，透過傳統儀式祈求國泰民安、交通順暢。花蓮縣玉里鎮公所提供／中央社
花蓮縣政府辦理「花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程」，13日舉辦竣工謝土典禮，透過傳統儀式祈求國泰民安、交通順暢。花蓮縣玉里鎮公所提供／中央社

花蓮玉里高寮大橋歷經0918震災後重建，花蓮縣政府今天舉辦竣工謝土典禮，與地方民眾共同見證大橋浴火重生，也為地方交通安全與發展再添重要里程碑。

花蓮縣政府辦理「花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程」，歷經震災後重建及橋梁、引道整體改善，工程已順利完成，今天舉辦竣工謝土典禮，透過傳統儀式祈求國泰民安、交通順暢，為花蓮中南區重要交通建設獻上祝福。

玉里鎮連接台9線與193縣道的高寮大橋跨秀姑巒溪，民國111年9月18日震災毀損，之後展開復建工程，今年2月16日階段性開放通車，日前整體工程竣工。

縣長徐榛蔚致詞表示，高寮大橋雖已於2月先行開放通車以便利鄉親出行，特別舉辦謝土典禮，並宣告正式完工；未來縣府將持續加速推動明里大橋、崙天大橋等後續橋梁工程與各項地方建設，為縣民打造安全安心的交通與生活環境。

此項工程在施工安全及工程品質管理上的努力，也獲得專業評選肯定。去年參加勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」，榮獲公共工程類優等；同時參加公共工程金質獎評選，工程團隊在施工品質、安全管理及整體工程執行等面向獲得評審肯定，展現震災復建工程兼顧安全與品質的成果。

花蓮縣政府說明，目前高寮大橋、玉長大橋以及長富大橋皆已完成通車；崙天大橋、明里大橋也將陸續完工並開放通行。縣府團隊將持續盤點全縣重要交通節點及橋梁道路，積極爭取中央經費，逐步提升公共建設耐災能力。

玉里鎮長龔文俊表示，高寮大橋是連結地方的重要交通設施，橋梁復建不僅攸關居民日常通行，也與農產運輸、地方生活及區域發展息息相關。從震災後的復建到階段性通車，再到工程竣工，背後仰賴各級政府、工程團隊及地方各界共同努力，讓重要交通建設逐步恢復正常運作。

花蓮縣玉里鎮連接台9線與193縣道的高寮大橋，因0918震災毀損，之後展開復建工程，115年2月16日階段性開放通車，13日舉行竣工謝土儀式。花蓮縣政府提供／中央社
花蓮縣玉里鎮連接台9線與193縣道的高寮大橋，因0918震災毀損，之後展開復建工程，115年2月16日階段性開放通車，13日舉行竣工謝土儀式。花蓮縣政府提供／中央社

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