基隆明年取消議員分配款 綠議員憂市府明舉改革旗幟卻暗盤交易

基隆市明年未編俗稱「議員分配款」，約1.8億元的零星工程款。基市府秘書長謝孝昆今天說，這筆預算與里鄰工程新建及維護預算整併後，議員建議管道不變，建設也不會中斷，行政作業會更透明；但有議員憂心市府主宰這筆預算，會有暗盤交易。

基隆市政府去年編列、今年執行的零星工程款預算是1億8200萬元，這筆預算因議員相對有「主導權」，被稱為議員配合款。目前被收押的基隆市曾姓市議員、傅姓前區長和何姓業者，就是被檢方指控動支這筆預算疑有弊端，依違反貪汙治罪條例偵辦中。

謝孝昆說，所有議員監督市政，提供地方需求建言，絕對是市府推動市政堅實的夥伴。預算整併改革後，議員反應基層民意、地方的需求，管道還是完全暢通。里鄰需求、里長建設和市民福祉不會中斷，預算執行的過程也會更為透明，精準的將資源落實到地方真正的需求上面。

基市府主計處長林玉敏說，今年零星工程款預算是1億8200萬元，里鄰工程新建及維護預算是3603萬5000元。明天未編零星工程款預算，但里鄰工程新建及維護預算增加到1億6483萬5000元。

零星工程款和里鄰工程新建及維護，都列在民政處的預算科目。處長呂謦煒說，明年會與各局處密切溝通，公平分配地方建設預算，避免與個別議員的政治影響力產生不必要的連結，甚至產生不必要的法律風險。基層緊急或必要需求，市府會保留適當彈性，由議員反映後，交由市府審慎評估，依法回應地方需要。

呂謦煒表示，明年的里鄰建設預算科目雖然跟往年不太一樣，但若再加上追加預算所預計追加的經費，明年的里鄰建設預算，將比照今年額度，不會打折。

法制及勞動處長劉邦繡指出，預算改革五大方向，分別為一、市政預算不再以個別議員名義定額分配，讓公共建設資源回歸民意需求。二、地方建設由市府專業評估，依公共安全、設施急迫性、人口需求及區域均衡等標準決定順序。

第三是鼓勵公益揭弊，建立利益衝突迴避及稽核制度，防止不當介入行政決策或採購程序。四、保留議員反映民意的正常管道，由市府統一受理、審查並公開辦理情形，落實依法行政、不因人廢事。五、秉持資訊公開原則，公告地方建議案相關辦理資訊，提升制度透明度及外界監督效能。

基隆市議員鄭文婷說，沒有人會反對改革，如果真要改革，這一筆經費應該刪除。議員分配款過去有時候會用在警察局、教育處、學校等等，表示這些局處經費有不足的狀況。這些經費應回歸到各局處，而不是讓民政處主宰，決定警察局可不可以用，教育處可不可以用。

鄭文婷主張，涉及每個局處權限範圍的預算需求，應該回歸各局處，剩下的部分才是民政處可以留下，如果議員建議，有其他局處經費確實有不足的地方支友用，甚至也可以只能用在民政處的業管範圍，這樣才合理，而不是像現在打著改革的旗幟，事實上是在做讓人家摸不清楚，看不明白的暗盤交易。

市議員韓世昱支持預算「回歸專業」，他說，這樣可以避免一些綁標或圍標的弊案。他也希望市府未來可以從善如流，只要是好的建議、好的提議，都可以在市政府變一個平台來實踐，讓更多的居民，更多的民意代表，大家建議、關注的事項，大家都可以在平台看到和監督。