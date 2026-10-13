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基隆捷運經費過關 謝國樑：同步推展沿線場站開發及基隆智慧科技園區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑。記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑。記者余承翰／攝影

基隆市政府今天接獲行政院公共工程委員會正式通知，基隆捷運工程經費審議，計畫總經費696.89 億元；同時，新北市政府捷運工程局也宣布「基隆捷運機電系統及軌道統包工程」正式決標。市長謝國樑說，基隆捷運已進入實質加速階段，將同步推展沿線場站開發（TOD）及「基隆智慧科技園區」。

市府交通處表示，基捷建設取得兩大關鍵進展，為北北基軌道願景奠定重要基礎，第一、 工程經費過關，建設銀彈到位。 基隆捷運工程經費自113年底首度提報中央，歷經約2年時間的修正與審查，今日順利獲行政院工程會審議通過，象徵整體計畫的資金命脈正式打通。

第二、 機電統包正式決標，實現「一車到底」直達大稻埕。 配合經費審查通過，原採「保留決標」的機電與軌道統包工程已依程序正式決標。未來基隆捷運將與「汐東線」、「民汐線」採用一致的機電系統，此次涵蓋車輛、號誌與軌道等核心系統的統包工程，將促成未來三線無縫整合。通車後，民眾可從基隆八堵「一車到底」免換車直達台北大稻埕，大幅提升通勤便利性。

謝國樑說，隨著經費審議通過與機電軌道工程決標，基隆捷運已進入實質加速階段。市府團隊不只建捷運，更將同步推展沿線場站開發（TOD）及「基隆智慧科技園區」，透過交通建設與產業布局的深度結合，為基隆引入充沛的產業資源與優質就業機會。

在捷運主體工程大步向前的同時，基隆市政府的各項配套計畫也正全速推進。工程部分，基捷先期工程進度已達 43.38%；都市計畫方面，「基隆捷運主體工程」與「基隆智慧科技園區」正由基隆市都市計畫委員會審議中，堵南街拓寬工程則由內政部都委會審議中。

此外，為落實大眾運輸導向發展（TOD），市府將於明日針對 SB19（百福站）至 SB21（七堵站）周邊的捷運開發區，舉辦都市計畫變更公開展覽說明會，向市民報告規劃藍圖並廣納地方建言。市府承諾，將以最高效率推進後續開發作業，確保城市發展與捷運建設無縫接軌，為基隆打造更具競爭力的下一代宜居城市。

基隆捷運、汐東線、民汐線捷運路網。圖／基隆市政府提供
基隆捷運、汐東線、民汐線捷運路網。圖／基隆市政府提供

基隆市境內捷運路線及場站。圖／基隆市政府提供
基隆市境內捷運路線及場站。圖／基隆市政府提供

運建設計畫引領河谷新生。圖／基隆市政府提供
運建設計畫引領河谷新生。圖／基隆市政府提供

謝國樑 基隆 基隆捷運 汐東線

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