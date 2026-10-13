基隆捷運經費審議、機電統包雙過關 新北拚2033年完工

基隆捷運建設跨出一大步。新北市捷運局今天表示，基隆捷運工程經費通過行政院公共工程委員會審議，總經費696.89億元，機電系統及軌道統包工程也於今天決標，後續將盡速完成簽約、辦理開工。基隆捷運全長15.6公里、設置13座車站，未來將與汐止東湖線、台北市民生線整合，採「一車到底」方式串聯基隆、汐止、南港及大稻埕，目標2033年完工。

捷運局長李政安表示，行政院2024年1月31日核定基隆捷運綜合規畫報告後，由新北市政府負責興建及營運，市府於同年12月16日首次將工程經費提報中央審議。為縮短建設時程，等待審議期間同步推進各項工程作業，包括細部設計進入期末階段、機電後續擴充完成議價、先期工程進度超前，以及地下段統包工程上網招標。

李政安指出，隨著工程經費通過審議，機電系統及軌道統包工程也順利決標，基隆捷運建設將進一步邁向實質施工階段。

李政安說，基隆捷運全長15.6公里，規畫13座車站，並與汐止東湖線及台北市民生線整合，採相同系統，未來可望實現「一車到底」，民眾可從基隆八堵直達汐止、南港及大稻埕。

他表示，機電系統是實現一車到底的重要關鍵，此次決標的機電系統及軌道統包工程，涵蓋車輛、號誌、通訊、供電、中央監控及軌道等核心系統，後續將進行整體系統整合，為基隆捷運與汐止東湖線銜接奠定基礎。

新北捷運局表示，基隆捷運是串聯北北基生活圈的重要交通建設，也是帶動基隆河谷廊帶發展的軌道動脈。隨著工程經費審議通過、機電系統及軌道統包工程決標，市府將持續整合各項工程進度，朝2033年完工目標推進。