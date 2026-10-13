宜蘭縣政府8年「零舉債、還債百億」 創財政管理里程碑

宜蘭縣政府過去曾因舉債投入建設，一度造成公共債務未償還高達246.89億元，遭財政部列管。縣長林姿妙108年上任時，長短債務仍高達211.91億元，經過各局處努力開源節流，創下8年未再增加舉債、8年預算無赤字等亮眼紀錄，年年歲計剩餘可以還債，至今已償還長短債務逾百億元，未來更要做到「債務清零」，債不留子孫。

縣府財政稅務局長劉富美今天在縣務會議進行「謹遵財政紀律 債還百億」專題報告，劉富美說，縣長林姿妙接手縣政時還有211.91億元的長短期債務，（長債比率46.6%、短債比率40.5%），截至115年9月底，合計長短期債務已經降到111.83億元（長債比率20.91%、短債比率6.83%），8年總共還債達100億738萬元。

由於政府資金放在金融單位的公庫存款利息低，借債必須支付的利息較高。縣政府經過8年陸續償還債務後，統計公庫節省債務的利息約3.2億元；換言之，每位縣民平均負債從107年4.65萬元降至2.49萬元，減少每人債息負擔。

劉富美強調，縣長林姿妙與代理縣長林茂盛8年執政，每年核實編列預算、沒有增加借錢舉債，年年都有歲計剩餘，還可以進一步還債逾百億元，真正落實財政紀律，展現地方首長對財務管理的負責態度。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭財源有限，在林姿妙縣長帶領下縣府嚴守財政紀律，推動開源節流，於112年9月獲行政院解除債務超強度管理，改列中度管理，114年6月轉列輕度管理，未來縣府將持續在不影響縣政需求下達到「債務清零」目標，秉持債不留子孫，繁榮經濟發展。

劉富美感謝縣府各局處積極開源節流，例如開徵特別稅、欠稅清理、稅籍清查等增加稅收逾16億元；促進民間參與、活化地方財產、空間委外等增加權利金2.1億元，同時因委外管理減少成本支出1.2億元；調整規費填補成本增加0.3億元，持續推動廢棄物再利用如焚化底渣及下水道污泥等節省處理成本1.6億元。

劉富美說，未來縣政府將持續遵守「節制政府支出、降低收支差短、控制公共債務、籌措妥善財源」四大財政紀律面向，讓財政永續、讓宜蘭更好。

縣府財稅局長劉富美說明，縣長林姿妙接手縣政時還有211.91億元長短期債務，截至上個月底的長短期債務已降到111.83億元，8年還債100億738萬元，創下宜蘭財政管理的重要里程碑。圖／縣府提供

縣長林姿妙接手縣政時還有211.91億元的長短期債務（長債比率46.6%、短債比率40.5%），截至115年9月底，合計長短期債務已經降到111.83億元（長債比率20.91%、短債比率6.83%），8年還債100億738萬元。圖／縣府提供

由於政府資金放在金融單位的公庫存款利息低，借債必須支付的利息較高，縣政府經過8年陸續償還債務後，統計公庫節省債務利息約3.2億元。圖／縣府提供