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基隆復康巴士服務再升級 導入轉介通用計程車機制接送

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆復康巴士服務再升級，導入轉介通用計程車機制接送服務。圖／社會處提供
基隆復康巴士服務再升級，導入轉介通用計程車機制接送服務。圖／社會處提供

基隆市復康巴士服務再升級，即起導入轉介通用計程車機制，如復康巴士服務已無時段可供預約時，經營運車隊徵得民眾同意後，將民眾需求轉介本府合作之通用計程車業者提供接送服務，費用比照復康巴士標準收費，透過公私協力模式，滿足接送尖峰時段無障礙交通需求，提升整體服務量能及調度彈性。

市府社會處長楊玉欣說，因應持續成長的交通服務需求，進一步透過導入通用計程車轉介機制，在既有復康巴士服務基礎上結合民間無障礙運輸資源，提升整體服務量能及調度彈性，未來也將持續觀察轉介媒合及民眾實際使用情形，滾動檢討服務模式，逐步建構更多元且具彈性的無障礙交通服務網絡。

10月12日起，如基隆市復康巴士服務已無時段可供預約時，經營運車隊徵得民眾同意後，將民眾需求轉介本府合作之通用計程車業者提供接送服務，費用比照復康巴士標準收費，民眾如有申請基隆市復康巴士服務，現可透過線上申請（https://maas.klcg.gov.tw/）及電話（客服專線：02-24680655)等方式申請，歡迎多加利用。

楊玉欣表示，為持續提升身心障礙者交通服務可近性，基隆市政府近年積極推動復康巴士服務轉型，自114年起陸續完成服務車隊營運委外、無障礙交通統一預約線上平台建置；另透過修正服務辦法，擴大服務對象資格、服務時間、接送範圍及使用目的。

楊玉欣指出，自服務轉型後，復康巴士服務量能及民眾使用需求均明顯成長，115年1至8月服務趟次較112年轉型前同期成長119.67%，服務人數同期成長率更達199.03%。

基隆復康巴士服務再升級，導入轉介通用計程車機制接送服務。圖／社會處提供
基隆復康巴士服務再升級，導入轉介通用計程車機制接送服務。圖／社會處提供

復康巴士 巴士 基隆

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