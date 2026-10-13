台東國慶焰火落幕 海濱公園裝置藝術品受損 樹幹破大洞彩色球體碎裂

雙十國慶焰火活動日前圓滿落幕，吸引逾五萬名民眾湧入台東市海濱公園共襄盛舉。然而歡慶過後，有民眾在晨運時驚見公園內「海洋生態意象廣場」的知名大型裝置藝術遭嚴重破壞。作品主體樹幹不僅破了一個顯眼的大洞，連結於枝幹上的彩色球體組件也掉落地上、碎裂損壞，引發市民與遊客高度關注。

這座耗資1000萬元、由市公所自籌經費籌建的藝術設施，以「悠遊太平洋」為主題，將公園塑造為戶外美術館。作品自規畫設計至動工歷經一年多的努力與多次審查，於2023年8月28日才正式啟用，一直以來都是民眾與遊客拍照打卡的熱門地標。

現場觀察顯示，該作品形體結構為鋼筋材質包覆塑型鐵網，外層則以手工鑲嵌馬賽克磁磚呈現生動漸層紋理。事故現場主體樹幹交會處破洞清晰可見內部鋼筋與鐵網裸露，碎裂掉落的球體也露出內部網布與基底，尖銳的瓷磚碎片與外露鐵條更可能帶來安全隱患。

對此，現場民眾說法紛紜。有晨運市民推測，可能是國慶焰火活動期間人潮擁擠，有民眾為爭取最佳觀賞視角而強行攀爬，導致結構超出負荷破裂；亦有民眾不排除是活動相關作業人員在固定器材或布條時，使用繩索或鐵絲強行拉扯所致。

許多市民強調，公共裝置藝術並非耐重遊具，結構脆弱且修復不易，呼籲應嚴禁攀爬或作為固定物。這類客製化藝術品修復需耗費龐大時間與資金，各界期盼管理單位能儘速圍封清理並進行專業評估修復，同時加設警示告示牌與防護措施，共同維護珍貴的公共藝術資產。

主體樹枝交會處破開一個大洞，內部原本用作支撐的鋼筋材質與塑型鐵網骨架完全裸露，疑似遭外力不當攀爬或強行拉扯所致。記者尤聰光／攝影

連結樹枝的裝飾球體掉落地面碎裂。記者尤聰光／攝影