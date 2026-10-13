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冬山河打造遊戲場 取材「巨人的眼淚」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣府投入五千九百萬元經費活化冬山河，其中「五結鄉冬山河親水公園特色兒童遊戲場」取材自國寶級作家黃春明經典童話「巨人的眼淚」，打造兼具文學意境與安全遊憩的全新空間，期盼為地方觀光注入全年無休的新動能。

為解決冬山河親水公園長期淡旺季使用率落差，縣府斥資兩千萬元打造特色遊戲場，整體配置巧妙呈現巨人環抱遊憩區的溫馨意象，規畫巨人手臂好漢坡、眼淚滑梯、手掌心彈跳床及充滿特色的村落遊戲區等，所有遊具皆嚴格依ＣＮＳ國家安全標準規畫與設計。

另外，總經費三千九百萬元的「童玩常態展館（親子餐廳）計畫」，著重活化原有艇庫二樓老舊空間。

該計畫巧妙融合五結與冬山兩地在地人文特色，室外增設吸睛的紅龍溜滑梯與馬賽克藝術柱，室內規畫展示區、閱讀空間及親子餐廳，同步升級無障礙設施。

代理縣長林茂盛昨與縣府團隊視察親水公園活化計畫，兒童遊戲場已於八月中申報開工，親子餐廳計畫獲中央補助兩千四百八十六萬多元，九月申報開工。縣府全力督促施工品質與進度，兩案預計明年宜蘭國際童玩藝術節前完工亮相。

宜蘭 公園

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