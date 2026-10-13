連假房價漲近6倍 花蓮民宿遭罰5萬

花蓮市一晚民宿平日約六至七百元，卻有民眾爆料，中秋連假入住雙人房竟被收四千元，床單、棉被還泛黃，牆面壁癌、房內飄霉味。縣府觀光處指出，業者報備客房定價兩千五百元，超收一千五百元已違反規定，依法裁罰五萬元，業者承諾改善。

有旅客在社群抱怨，花蓮有民宿不提供停車位、盥洗用品及早餐，連假期間房價較高，尚可理解，但房間衛生與設備令人難接受，不僅床單、棉被泛黃，導致入住後全身發癢、整晚難眠；還有壁癌、室內瀰漫霉味，抽屜損壞、床頭紗網斷裂，連地板貼皮也有翹起情形。

縣府觀光處觀光產業科長鄭立渝說，業者趁連假與住房補助哄抬價格，只要被檢舉，一定撤銷獎勵旅遊補助資格，違法部分也會報請相關單位嚴格處理。

觀光處表示，依據觀光條例、民宿管理辦法、發展觀光條例，民宿客房實際收費高於備查或標示客房定價，只要高於報備價格一千元，就可裁罰五萬元。本案業者已違反法令，依規定罰鍰五萬元，業者已退款旅客四千元，表示會全力改善。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，公會沒有查緝權，希望業者不要惡意哄抬價格，以免損花蓮觀光形象。去年一般旅館平均收費為兩千九百八十一元，目前平日住房率約四、五成，有補助後提升約一成住房率。至於接下來的光復節連假，因縣府辦韓流原聲演唱會，住房率目前已達四成多。