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守護台灣山林環境 16名志工手作修復嘉明湖國家步道

中央社／ 台東縣12日電

守護台灣山林環境，來自不同背景、年齡層的16名志工，投入嘉明湖國家步道黑水塘及向陽山屋前路段修復工作，運用就地取材的手作工法，完成步道長度約25公尺，護坡4座。

林業及自然保育署台東分署今天表示，「第11屆嘉明湖手作步道工作假期」邀集16名來自不同背景、年齡層的志工，7日至11日經5天4夜的活動，投入嘉明湖國家步道黑水塘及向陽山屋前路段修復工作，讓志工從實際勞動中，理解步道治理與生態保育的緊密關係。

林保署台東分署指出，自2016年起持續辦理嘉明湖手作步道工作假期，今年邁入第11屆，透過台灣千里步道協會專業講師指導，帶領志工認識步道所遇課題，並依據現地環境與地形條件，運用自然材料修復步道。

此次活動選在步道3.8公里（向陽山屋前）與5.6公里（接近黑水塘）兩處，主要為了解決路段沖刷成溝、路面下蝕、岩石裸露導致高低落差大等情形，共完成步道長度約25公尺，護坡4座（高度1.1至2公尺），運用現地塊石及「一人一公斤行動」的土石總共回填量約12.1立方公尺，改善崎嶇難行與導流排水的問題。

台東分署表示，志工年齡最高72歲，展現守護山林不分年齡的精神。感謝16名志工及合作團隊的投入，以不同專長共同完成這趟山林守護行動。未來將持續推動嘉明湖手作步道工作假期，透過實作、學習與交流，深化民眾對步道維護的重視。

志工黃崑展表示，參加活動的夥伴就像一顆種子，盼將理念帶回去培養、發芽。志工楊凱文則以石頭比喻團隊合作，步道需要不同形狀的石頭才能穩固結構，就像步道工作需要各式各樣的人，每個人都有適合的位置，也都能發揮自己的價值。講師吳清地鼓勵志工，「即使僅完成幾個石階，卻承接未來登山民眾上萬次的踩踏」，這正是手作步道的體現。

嘉明湖 步道 志工

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