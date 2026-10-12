民眾黨內戰？傅國淵挺魏嘉彥酸空降 戴于文反嗆：別把自己想太重要

民眾黨花蓮縣議員傅國淵今年未獲黨內提名連任，昨天公開表態支持花蓮市長魏嘉彥爭取連任，並批黨內市長參選人戴于文是空降人選，直言地方選舉不能只靠知名度決勝負。戴于文競選團隊回嗆，傅國淵不必把自己看得太重要，戴返鄉參選是為花蓮未來盡一份心力。

傅國淵是民眾黨在花蓮縣議會唯一一席議員，但今內未獲提名競選連任，改推花蓮市民代表蔡翼陽參選，並徵召曾任創黨主席柯文哲總統大選競辦發言人的戴于文角逐花蓮市長，引發議論。

傅國淵當時表示尊重政黨制度，強調自己在地方服務近20年，不應因為未獲政黨提名就被認為失去價值，更直言「提名只是一張紙；民意，才是真正的力量」。昨天他參加魏嘉彥競選總部成立大會後，他再透過臉書說明支持魏嘉彥的原因，強調並非基於政黨立場，而是認同對方長期以來的努力與付出。

傅國淵指出，花蓮選舉不是只憑政黨招牌、空降人選或短期打知名度就能決定勝負，地方服務需要時間，民眾信任也必須長期累積，情感連結更不是短時間就能建立，如果政黨只是想來花蓮試探聲量，卻忽略長年深耕地方的人，並非他從政、服務地方的初衷。

他也提到，這番言論可能讓民眾黨主席黃國昌不高興，甚至被解讀為對黨缺乏向心力，或與他當初支持蔡碧如競選黨主席有關，但他不在意外界揣測，強調力挺魏嘉彥，是因為看見對方多年來為花蓮市政付出的努力與成績。

對於傅國淵暗指戴于文是空降人選，戴于文競選團隊回應，戴投入市長選戰，是希望將自身熱情與經驗帶回家鄉，為花蓮發展貢獻心力；離鄉求學、工作不代表與家鄉失去連結，返鄉服務也不應成為遭受政治攻擊的理由。

至於傅國淵喊話希望黃國昌不要不高興，戴于文競選團隊則反酸「真的多慮了」，認為黃國昌不會因為傅國淵支持誰就有所情緒起伏，傅不必把自己看得如此重要。團隊強調，戴于文將持續深入基層、傾聽市民需求，並透過政策說明提出市政主張與城市願景。