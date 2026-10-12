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宜蘭親水公園遊戲場融入黃春明「巨人的眼淚」童話元素 觀光新亮點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭冬山河親水公園新建特色遊戲場，融入國寶級作家黃春明「巨人的眼淚」童話元素，創造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭冬山河親水公園新建特色遊戲場，融入國寶級作家黃春明「巨人的眼淚」童話元素，創造觀光新亮點。圖／縣府提供

為了解決冬山河親水公園長期以來面臨的淡旺季使用率落差，宜蘭縣政府投入5900萬元經費推動兩大活化計畫，其中「五結鄉冬山河親水公園特色兒童遊戲場」特別取材自國寶級作家黃春明經典童話「巨人的眼淚」，打造兼具文學意境與安全遊憩的全新空間，期盼為地方觀光注入全年無休的新動能。

這座斥資2000萬元打造的特色遊戲場，整體配置巧妙呈現巨人環抱遊憩區的溫馨意象，園區規劃巨人手臂好漢坡、眼淚滑梯、手掌心彈跳床以及充滿特色的村落遊戲區等多樣化設施，所有遊具皆嚴格依據CNS國家安全標準進行規劃與設計，不僅提供孩子們充滿挑戰與趣味的探索體驗，更提升場域的遊憩友善度與安全性。

另外總經費3900萬元「童玩常態展館（親子餐廳）計畫」著重於活化原有的艇庫2樓老舊空間。該計畫巧妙融合五結與冬山兩地的在地人文特色，室外增設吸睛的紅龍溜滑梯與馬賽克藝術柱，室內規劃展示區、閱讀空間及親子餐廳，同步升級無障礙設施，打造日夜皆宜、全年無休的多元親子休閒據點。

代理縣長林茂盛今天與縣府團隊前往親水公園視察說明活化計畫，兒童遊戲場已於8月中旬申報開工，親子餐廳計畫獲中央補助2486萬2500元，9月申報開工。縣府全力督促施工品質與進度，兩案預計將於明年的宜蘭國際童玩藝術節前完工亮相。

隨著這兩項指標性改造計畫的逐步推進，縣府期盼打破過去冬山河親水公園受限於暑期活動的季節瓶頸，未來透過多元展示、特色餐飲與夜間營運模式的導入，有效延長遊客的停留時間、帶動地方夜間經濟效益，提升親水公園環境品質與觀光競爭力。

代理縣長林茂盛與縣府團隊前往親水公園視察說明活化計畫，兒童遊戲場已於8月中旬申報開工，親子餐廳計畫獲中央補助2486萬2500元，9月申報開工，兩案預計將於明年的宜蘭國際童玩藝術節前完工。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛與縣府團隊前往親水公園視察說明活化計畫，兒童遊戲場已於8月中旬申報開工，親子餐廳計畫獲中央補助2486萬2500元，9月申報開工，兩案預計將於明年的宜蘭國際童玩藝術節前完工。圖／縣府提供

宜蘭冬山河親水公園新建特色遊戲場，融入國寶級作家黃春明「巨人的眼淚」童話元素，創造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭冬山河親水公園新建特色遊戲場，融入國寶級作家黃春明「巨人的眼淚」童話元素，創造觀光新亮點。圖／縣府提供

宜蘭冬山河親水公園新建特色遊戲場，融入國寶級作家黃春明「巨人的眼淚」童話元素，創造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭冬山河親水公園新建特色遊戲場，融入國寶級作家黃春明「巨人的眼淚」童話元素，創造觀光新亮點。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛與縣府團隊前往親水公園視察說明活化計畫，兒童遊戲場已於8月中旬申報開工，親子餐廳計畫獲中央補助2486萬2500元，9月申報開工，兩案預計將於明年的宜蘭國際童玩藝術節前完工。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛與縣府團隊前往親水公園視察說明活化計畫，兒童遊戲場已於8月中旬申報開工，親子餐廳計畫獲中央補助2486萬2500元，9月申報開工，兩案預計將於明年的宜蘭國際童玩藝術節前完工。圖／縣府提供

宜蘭冬山河親水公園新建特色遊戲場，融入國寶級作家黃春明「巨人的眼淚」童話元素，創造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭冬山河親水公園新建特色遊戲場，融入國寶級作家黃春明「巨人的眼淚」童話元素，創造觀光新亮點。圖／縣府提供

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