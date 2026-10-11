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宜蘭嚴選好米快閃台北華山掀熱賣 餐飲集團試吃秒圈粉預約洽購

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供
宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供

宜蘭只有一期稻作，縣政府每年透過舉辦嚴選優質米競賽鼓勵農民栽種好米，得獎的白米香Q好吃，為了開拓好米市場，今年雙十連假更特別前往台北華山文創園區舉辦行銷快閃，搭配試吃及闖關活動掀起搶購熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好下周進一步洽談。

繼上個月在台北京站時尚廣場首波快閃活動後，宜蘭嚴選米接力走進華山，讓北部消費者透過試吃與現場交流，認識宜蘭米風味。主辦單位在開幕首日記者會邀請宜蘭逢春園渡假別墅、農業部輔導的嵩屋餐廳主廚林嵩浩進行米食料理演示，以宜蘭嚴選米透過「老蒔新味」料理創意，呈現好米風味與應用。

活動推出多項購米回饋，購買1包贈送貼紙或米泡芙，購買2包可參加扭蛋一次，購買5包可獲摸彩券一張，購買達10包還可選擇宅配服務或全聯500元禮券並獲得摸彩券兩張；另有互動遊戲，挑戰成功可獲精美小禮，讓選米、買米多一份趣味。

農業處表示，華山文創的「宜蘭嚴選米勁厚呷」行銷快閃，搭配現場試吃、購米好禮及互動闖關，讓外縣市民眾也能品嘗到宜蘭米的香氣與口感，挑選喜愛的好米帶回家。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭稻米一年一期作及農友用心田間管理，成就宜蘭米品質與特色，所有宜蘭嚴選米都透過農藥殘留檢驗與品質把關，讓消費者選購好米時有所依據，縣府持續與縣農會合作將產地好米帶進都會區消費市場，為在地稻作拓展市場。

縣農會總幹事李長珊說，這次快閃銷售成果亮眼，有位餐飲集團的總採購現場試吃後，愛上宜蘭嚴選米的口感，進一步談採購事宜，歡迎對宜蘭嚴選米有興趣的消費者可接洽縣農會，與親友分享一碗好飯的滋味，以實際行動支持台灣農業。

宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供
宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供

宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供
宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供

宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供
宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供

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宜蘭嚴選好米行銷台北市場大受好評，不但掀起購買熱潮，更有餐飲集團人員試吃後讚不絕口，約好洽談採購事宜。圖／縣府提供
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