影／宜蘭星光音樂節搖滾嗨翻、經典民歌湧入3萬人 相約明年再見

宜蘭市最有規模城市品牌「宜蘭星光音樂節」接連兩天舉行，雙十連假期間吸引大批人潮，主辦單位下午提供露營墊給民眾坐躺草皮，享受暖陽微風，晚間星光搖滾晚會與經典民歌晚會座無虛席，第一天請玖壹壹樂團壓軸，年輕粉絲嗨翻，第二天實力派唱將鄭怡、黃仲崑、施孝榮及許景淳等登台唱民歌，讓人如癡如醉。

宜蘭市公所3年前試辦音樂活動，這兩年移師大型運動公園建立品牌，打響知名度。今年適逢雙十國慶的星光音樂節特別規劃「雙舞台」及施放煙火，9日與10日下午就有歌手或街頭藝人在小舞台演出，市公所透過指定活動每天限量贈送的防水露營墊，民眾坐在草坪感受涼風與樂音，等待晚間主舞台藝人演出。

運動體驗專區也是活動亮點，「體能極限氣墊體驗區」人氣十足，吸引大人陪同小孩一同滑溜；「人體泡泡球體驗區」讓參與者鑽進大型透明球體，在草地翻滾前進，充滿歡笑聲且健康運動。

晚間6時30分音樂晚會，第一天「星光搖滾晚會」吸引不少粉絲下午就來看彩排，搶進搖滾區卡位，晚間人氣偶像樂團芒果醬、董事長樂團、無妄合作社、U:NUS、HUR+輪番演出，最後壓軸玖壹壹登場掀起高潮，年輕人全體嗨翻。

第二天參與「經典民歌晚會」實力派藝人有些是首次受邀宜蘭演出，包括鄭怡、黃仲崑、于台煙、王海玲、施孝榮、許景淳輪番獻唱，一首首耳熟能詳經典歌曲，觀眾聽得如癡如醉，大聲合唱；活動尾聲施放煙火，大家在火樹銀花中歡慶中華民國雙十國慶快樂。

市長陳美玲表示，市公所用心舉辦大型活動力求突破創新，例如在兒童節前，專為兒童親子舉辦大型兒童節活動，入秋的星光音樂會也以不同族群的民眾訴求做設計出發，還有正進行中的城市走讀系列，邀請大家感受蘭城最美的城市文化底蘊，感謝大家參與「宜蘭星光音樂節」圓滿落幕，與大家相約明年再見。

下午在小舞台安排的演出，一旁還有60攤的美食市集。圖／市公所提供

親子玩氣墊遊戲。圖／市公所提供

施孝榮邀請市長陳美玲一起歡唱膾炙人口的木棉道。圖／市公所提供

玖壹壹樂團唱壓軸，年輕粉絲嗨翻。圖／市公所提供

活動整個會場坐滿，四周也都站滿了人潮，兩天活動吸引3萬人嗨翻。記者戴永華／攝影

黃仲崑第一次參加宜蘭民歌演唱，妻子瑜伽老師Lulu黃露蕙現身合唱，神秘佳賓。記者戴永華／攝影

民眾開心與民歌手施孝榮互動，玩拍照。記者戴永華／攝影