聽新聞
0:00 / 0:00
影／宜蘭星光音樂節搖滾嗨翻、經典民歌湧入3萬人 相約明年再見
宜蘭市最有規模城市品牌「宜蘭星光音樂節」接連兩天舉行，雙十連假期間吸引大批人潮，主辦單位下午提供露營墊給民眾坐躺草皮，享受暖陽微風，晚間星光搖滾晚會與經典民歌晚會座無虛席，第一天請玖壹壹樂團壓軸，年輕粉絲嗨翻，第二天實力派唱將鄭怡、黃仲崑、施孝榮及許景淳等登台唱民歌，讓人如癡如醉。
宜蘭市公所3年前試辦音樂活動，這兩年移師大型運動公園建立品牌，打響知名度。今年適逢雙十國慶的星光音樂節特別規劃「雙舞台」及施放煙火，9日與10日下午就有歌手或街頭藝人在小舞台演出，市公所透過指定活動每天限量贈送的防水露營墊，民眾坐在草坪感受涼風與樂音，等待晚間主舞台藝人演出。
運動體驗專區也是活動亮點，「體能極限氣墊體驗區」人氣十足，吸引大人陪同小孩一同滑溜；「人體泡泡球體驗區」讓參與者鑽進大型透明球體，在草地翻滾前進，充滿歡笑聲且健康運動。
晚間6時30分音樂晚會，第一天「星光搖滾晚會」吸引不少粉絲下午就來看彩排，搶進搖滾區卡位，晚間人氣偶像樂團芒果醬、董事長樂團、無妄合作社、U:NUS、HUR+輪番演出，最後壓軸玖壹壹登場掀起高潮，年輕人全體嗨翻。
第二天參與「經典民歌晚會」實力派藝人有些是首次受邀宜蘭演出，包括鄭怡、黃仲崑、于台煙、王海玲、施孝榮、許景淳輪番獻唱，一首首耳熟能詳經典歌曲，觀眾聽得如癡如醉，大聲合唱；活動尾聲施放煙火，大家在火樹銀花中歡慶中華民國雙十國慶快樂。
市長陳美玲表示，市公所用心舉辦大型活動力求突破創新，例如在兒童節前，專為兒童親子舉辦大型兒童節活動，入秋的星光音樂會也以不同族群的民眾訴求做設計出發，還有正進行中的城市走讀系列，邀請大家感受蘭城最美的城市文化底蘊，感謝大家參與「宜蘭星光音樂節」圓滿落幕，與大家相約明年再見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。