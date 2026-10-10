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基隆河龍門大排大片白色疑汙染物追凶 水公司停抽改新山水庫供水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆河龍門大排大片白色疑汙染物追凶，水公司停抽改新山水庫供水。圖／基隆市政府提供
基隆河龍門大排大片白色疑汙染物追凶，水公司停抽改新山水庫供水。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天下午4時50分獲報，基隆河龍門大排出現大片白色乳化疑似汙染物，不斷往下游擴散，市府工務處、環保局立即展開調查、採樣，4時55分自來水公司確認相關泡沫並未進入抽水站，緊急停止抽水，並改由新山水庫供水，目前供水情形正常，市民用水不受影響。市府立即清查可能汙染元凶。

市府工務處表示，今天下午4時50分獲報，基隆河龍門大排出現疑似汙染情形，市長謝國樑立即指示環保局及工務處盡速掌握狀況，並積極追查汙染來源。

工務處長簡翊哲說，今天下午4時55分與自來水公司確認，相關泡沫並未進入基隆河抽水站，自來水公司亦立即停止抽水作業，並改由新山水庫供水，目前供水情形正常，市民用水不受影響。

工務處指出，後續將持續與環保局、自來水公司等單位保持聯繫，掌握水質狀況及污染來源調查進度，並加強相關監測作業，確保供水安全無虞。

基隆河龍門大排大片白色疑汙染物追凶，水公司停抽改新山水庫供水。圖／基隆市政府提供
基隆河龍門大排大片白色疑汙染物追凶，水公司停抽改新山水庫供水。圖／基隆市政府提供

基隆 新山水庫 水公司 謝國樑 環保局

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