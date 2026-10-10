基隆河龍門大排大片白色疑汙染物追凶 水公司停抽改新山水庫供水

國慶日不少遊客走訪台東市區，也特地前往有「台版霍爾的移動城堡」之稱的白色陋屋（小白屋）拍照打卡。不過，這棟由已故榮民李文昌老先生耗費半生心血打造的特殊建築，近期再傳出可能拆除的消息，讓不少在地居民與遊客感到不捨。附近住戶表示，近期聽聞地主可能整地，不排除小白屋也一併拆除，消息尚未獲得確認，卻已引起地方關注。

2026-10-10 12:57