台東「台版霍爾的移動城堡」傳拆除！小白屋恐走入歷史 遊客不捨搶拍

國慶日不少遊客走訪台東市區，也特地前往有「台版霍爾的移動城堡」之稱的白色陋屋（小白屋）拍照打卡。不過，這棟由已故榮民李文昌老先生耗費半生心血打造的特殊建築，近期再傳出可能拆除的消息，讓不少在地居民與遊客感到不捨。附近住戶表示，近期聽聞地主可能整地，不排除小白屋也一併拆除，消息尚未獲得確認，卻已引起地方關注。

位於台東市中正路1號的小白屋，是李文昌老先生利用撿拾而來的廢棄建材，一磚一瓦慢慢拼湊而成的4層樓建築。外觀造型特殊，與一般建築截然不同，因而被網友聯想到動畫電影霍爾的移動城堡，「台版霍爾的移動城堡」的稱號逐漸傳開，成為台東市區知名的特色景點，吸引不少遊客專程前來拍照。

小白屋過去也曾面臨拆除危機。2022年曾傳出土地及建物轉售給有「河南王」之稱的集團，外界一度擔心這棟特殊建築將遭拆除，但後續並未見拆除動作。多年來，小白屋歷經2016年尼伯特颱風及2023年海葵颱風等強風考驗，至今仍矗立原地，獨特外觀與背後故事持續吸引遊客目光。

如今拆除消息再度傳出，適逢國慶日，不少遊客仍到現場拍照留念。有遊客表示，小白屋是一棟很特別的房子，外地很少看到這樣的建築，如果真的拆掉實在可惜，只好多拍幾張照片，留下紀念。

附近居民也認為，小白屋不只是老屋，更是台東街頭具有辨識度的特色景觀，若就此消失，難免令人惋惜。不過，由於土地及建物涉及私人財產，民眾也理解地主有其處分權利，盼相關消息能進一步釐清。

台東市中正路的白色陋屋被網友稱為「台版霍爾的移動城堡」，是由已故榮民李文昌老先生耗費半生心血打造的特殊建築。記者尤聰光／攝影

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