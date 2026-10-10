快訊

掀開沈伯洋真面目 詹雅雯親曝私下關係「這我小弟啦」

65歲夫妻為安心養老「700萬無貸買房」七年後變調懊惱：當初走錯了

下雨天逛信義區免撐傘！她曝「逛街攻略」一路直達101：紅綠燈也不用等

聽新聞
0:00 / 0:00

台東「台版霍爾的移動城堡」傳拆除！小白屋恐走入歷史 遊客不捨搶拍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
今天國慶日有遊客前往台東市中正路的白色陋屋（小白屋）拍照打卡，這棟被稱為「台版霍爾的移動城堡」的特殊建築，近日再傳可能拆除，引起民眾不捨。記者尤聰光／攝影
今天國慶日有遊客前往台東市中正路的白色陋屋（小白屋）拍照打卡，這棟被稱為「台版霍爾的移動城堡」的特殊建築，近日再傳可能拆除，引起民眾不捨。記者尤聰光／攝影

國慶日不少遊客走訪台東市區，也特地前往有「台版霍爾的移動城堡」之稱的白色陋屋（小白屋）拍照打卡。不過，這棟由已故榮民李文昌老先生耗費半生心血打造的特殊建築，近期再傳出可能拆除的消息，讓不少在地居民與遊客感到不捨。附近住戶表示，近期聽聞地主可能整地，不排除小白屋也一併拆除，消息尚未獲得確認，卻已引起地方關注。

位於台東市中正路1號的小白屋，是李文昌老先生利用撿拾而來的廢棄建材，一磚一瓦慢慢拼湊而成的4層樓建築。外觀造型特殊，與一般建築截然不同，因而被網友聯想到動畫電影霍爾的移動城堡，「台版霍爾的移動城堡」的稱號逐漸傳開，成為台東市區知名的特色景點，吸引不少遊客專程前來拍照。

小白屋過去也曾面臨拆除危機。2022年曾傳出土地及建物轉售給有「河南王」之稱的集團，外界一度擔心這棟特殊建築將遭拆除，但後續並未見拆除動作。多年來，小白屋歷經2016年尼伯特颱風及2023年海葵颱風等強風考驗，至今仍矗立原地，獨特外觀與背後故事持續吸引遊客目光。

如今拆除消息再度傳出，適逢國慶日，不少遊客仍到現場拍照留念。有遊客表示，小白屋是一棟很特別的房子，外地很少看到這樣的建築，如果真的拆掉實在可惜，只好多拍幾張照片，留下紀念。

附近居民也認為，小白屋不只是老屋，更是台東街頭具有辨識度的特色景觀，若就此消失，難免令人惋惜。不過，由於土地及建物涉及私人財產，民眾也理解地主有其處分權利，盼相關消息能進一步釐清。

台東市中正路的白色陋屋被網友稱為「台版霍爾的移動城堡」，是由已故榮民李文昌老先生耗費半生心血打造的特殊建築。記者尤聰光／攝影</p><!--6--><p> </p><p> 。
台東市中正路的白色陋屋被網友稱為「台版霍爾的移動城堡」，是由已故榮民李文昌老先生耗費半生心血打造的特殊建築。記者尤聰光／攝影

台東 霍爾 遊客

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英國老翁出門買東西回家傻眼！35年住所遭剷平 和地主對簿公堂

日本人來台「聖地巡禮」竟是銀行總部！網曝郵遞區號藏神巧合：連DJ都來朝聖

陸女遊港「抱中環路牌」如跳鋼管打卡照瘋傳！真身曝光…竟是前偶像

富士山也上榜！日本人票選最失望世界遺產 熱門日劇取景地奪榜首

相關新聞

台東「台版霍爾的移動城堡」傳拆除！小白屋恐走入歷史 遊客不捨搶拍

國慶日不少遊客走訪台東市區，也特地前往有「台版霍爾的移動城堡」之稱的白色陋屋（小白屋）拍照打卡。不過，這棟由已故榮民李文昌老先生耗費半生心血打造的特殊建築，近期再傳出可能拆除的消息，讓不少在地居民與遊客感到不捨。附近住戶表示，近期聽聞地主可能整地，不排除小白屋也一併拆除，消息尚未獲得確認，卻已引起地方關注。

攝影迷腳架先卡位台東國慶焰火 警方祭無人機禁飛令

國慶焰火活動今晚台東海濱公園國際地標登場，現場已可見民眾及攝影愛好者提前卡位，一整排攝影腳架整齊架設，搶占有利拍攝位置，準備捕捉焰火綻放夜空的精彩瞬間。隨著活動進入倒數，除了地面拍攝熱潮，警方也同步加強空域安全宣導，公告焰火會場周邊全面禁止施放無人機，避免影響焰火施放及現場觀賞安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。