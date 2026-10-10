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攝影迷腳架先卡位台東國慶焰火 警方祭無人機禁飛令

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國慶焰火尚未施放，現場已有民眾及攝影愛好者提前架設腳架、卡位搶拍，準備記錄焰火綻放的精彩畫面。記者尤聰光／攝影
國慶焰火尚未施放，現場已有民眾及攝影愛好者提前架設腳架、卡位搶拍，準備記錄焰火綻放的精彩畫面。記者尤聰光／攝影

國慶焰火活動今晚台東海濱公園國際地標登場，現場已可見民眾及攝影愛好者提前卡位，一整排攝影腳架整齊架設，搶占有利拍攝位置，準備捕捉焰火綻放夜空的精彩瞬間。隨著活動進入倒數，除了地面拍攝熱潮，警方也同步加強空域安全宣導，公告焰火會場周邊全面禁止施放無人機，避免影響焰火施放及現場觀賞安全。

從主舞台現場附近可見部分攝影愛好者提早架設腳架、尋找適合的拍攝角度，希望完整記錄焰火施放時的壯觀景象。大型焰火活動向來吸引攝影玩家及民眾前往，如何掌握拍攝位置與時間，也成為活動現場另一道風景。不過，焰火施放涉及公共安全，除了人潮及交通管制，空域管理同樣不可忽視。

縣警察局公告，為維護國慶焰火活動安全，會場周邊區域全面禁止施放無人機，禁飛範圍包括焰火施放點周邊及活動相關管制區，提醒民眾切勿擅自操作無人機升空。

警方指出，依民用航空法相關規定，未經核准在主管機關公告的禁航、限航區域操作遙控無人機，將依法處理，最高可處新台幣150萬元罰鍰，並得沒入遙控無人機。警方呼籲民眾及攝影愛好者遵守相關規定，不要因追求特殊拍攝角度而違規飛行，共同維護焰火施放及現場觀賞安全。

地面上，民眾與攝影愛好者把握機會卡位，期待捕捉焰火綻放的瞬間；空中則須遵守禁飛規定。警方提醒，欣賞焰火之餘，也應配合現場管制措施，讓活動在安全、有序的環境下順利進行。

警方公告國慶焰火會場周邊禁止施放無人機，提醒民眾遵守禁飛規定，維護活動安全。圖／台東縣消防局提供
警方公告國慶焰火會場周邊禁止施放無人機，提醒民眾遵守禁飛規定，維護活動安全。圖／台東縣消防局提供

台東 無人機 國慶焰火

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