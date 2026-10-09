快訊

石舫亘考證照幫3兒剪髮遭疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

國慶紀念品懶人包！隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶焰火明晚台東登場！露營車提前卡位 住房率9成、海上觀賞滿位

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東國慶焰火明晚登場，海濱公園國際地標主舞台已搭建完成，工作人員進行最後整備，迎接睽違9年的國慶焰火盛會。記者尤聰光／攝影
台東國慶焰火明晚登場，海濱公園國際地標主舞台已搭建完成，工作人員進行最後整備，迎接睽違9年的國慶焰火盛會。記者尤聰光／攝影

睽違9年，國慶焰火明晚再度回到台東！海濱公園國際地標主舞台已搭建完成，卑南溪出海口各式高、低空焰火也已整備待命，迎接國慶夜晚的璀璨盛會。不少民眾更提前開著露營車進駐海濱公園，搶占觀賞位置，有營友直呼，難得國慶焰火在台東舉辦，不能錯過這個美好的國慶夜晚。

走進海濱公園，國際地標主舞台已大致完成搭設，卑南溪出海口也完成焰火施放相關準備，工作人員為明晚演出做最後整備。隨著活動進入倒數，不少民眾選擇提早到場，有人開著露營車、帶著露營裝備進駐公園，準備在戶外度過國慶夜晚，除了等待焰火施放，也期待感受台東海岸的夜間景色與節慶氣氛。

有營友表示，國慶焰火難得在台東舉辦，早早前來卡位，就是不想錯過這場盛會，希望能找個好位置，和親友一起欣賞焰火在夜空綻放，留下難忘的國慶回憶。

大型活動也為台東觀光帶來人潮。台東縣觀光協會理事長李數奼表示，今年國慶焰火選在台東舉辦，確實為地方觀光帶來挹注，10月10日當天市區住房率已達9成，顯示活動對旅宿市場具有帶動效果；此外，搭乘海上客輪欣賞焰火秀的行程也已滿位，反映民眾除了在陸地觀賞，也有意從不同視角體驗焰火盛況。

今年國慶焰火以「世界的方舟：南島台灣」為主題，結合台東南島文化特色，預計施放30分鐘，並有24吋大型焰火登場。隨著主舞台及施放場地陸續就緒，民眾提前進駐卡位，市區旅宿與海上觀賞行程也傳出好消息，台東正為明晚國慶焰火盛會做最後準備。

國慶焰火明晚將在台東登場，不少民眾提前開著露營車進駐海濱公園卡位，準備與親友共度國慶夜晚，有營友直呼不能錯過這場難得的焰火盛會。記者尤聰光／攝影
國慶焰火明晚將在台東登場，不少民眾提前開著露營車進駐海濱公園卡位，準備與親友共度國慶夜晚，有營友直呼不能錯過這場難得的焰火盛會。記者尤聰光／攝影

露營車 國慶 國慶焰火

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶焰火在台東 海陸9大觀賞點

國慶焰火明台東登場 饒慶鈴搗小米與部落祈福求順利平安

國慶焰火在台東 縣府規劃免費接駁車和停車場

國慶、光復雙連假接力登場 警政署提前部署！台東焰火周邊交管

相關新聞

國慶焰火明晚台東登場！露營車提前卡位 住房率9成、海上觀賞滿位

睽違9年，國慶焰火明晚再度回到台東！海濱公園國際地標主舞台已搭建完成，卑南溪出海口各式高、低空焰火也已整備待命，迎接國慶夜晚的璀璨盛會。不少民眾更提前開著露營車進駐海濱公園，搶占觀賞位置，有營友直呼，難得國慶焰火在台東舉辦，不能錯過這個美好的國慶夜晚。

國慶焰火明台東登場 饒慶鈴搗小米與部落祈福求順利平安

睽違9年再度回到台東施放的國慶焰火，明晚將在海濱公園國際地標及卑南溪出海口璀璨登場。由於施放場地位於阿美族馬蘭部落傳統領域，也是族人每年舉辦海祭的重要地點，部落耆老今天特別舉行傳統祈福儀式，準備豐盛祭品、吟唱傳統歌謠，向東方敬拜祖靈，並搗製象徵太陽與月亮的小米，祈求國慶焰火活動平安順利。縣長饒慶鈴也率縣府一級主管共同參與祈福，祈願活動順利圓滿，邀請全國民眾到台東共襄盛舉。

國慶焰火在台東 海陸9大觀賞點

國慶焰火在台東卑南溪出海口南側施放，台東縣政府整理包括海上、海濱公園9大觀賞區。搭船出海觀賞票價每人850元，如遇海象不...

基隆田徑場跑道被疑不平坦 市長試跑：感覺很平坦

基隆市立田徑場斥資逾九億元，設置通過中華民國田徑協會國家認證的四百公尺標準跑道等，三日重啟至十二月三十一日試營運，戶外跑道、籃球場及網球場都免收費，民眾反映風雨球場積水、跑道疑不平坦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。