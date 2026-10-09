國慶焰火明晚台東登場！露營車提前卡位 住房率9成、海上觀賞滿位

睽違9年，國慶焰火明晚再度回到台東！海濱公園國際地標主舞台已搭建完成，卑南溪出海口各式高、低空焰火也已整備待命，迎接國慶夜晚的璀璨盛會。不少民眾更提前開著露營車進駐海濱公園，搶占觀賞位置，有營友直呼，難得國慶焰火在台東舉辦，不能錯過這個美好的國慶夜晚。

走進海濱公園，國際地標主舞台已大致完成搭設，卑南溪出海口也完成焰火施放相關準備，工作人員為明晚演出做最後整備。隨著活動進入倒數，不少民眾選擇提早到場，有人開著露營車、帶著露營裝備進駐公園，準備在戶外度過國慶夜晚，除了等待焰火施放，也期待感受台東海岸的夜間景色與節慶氣氛。

有營友表示，國慶焰火難得在台東舉辦，早早前來卡位，就是不想錯過這場盛會，希望能找個好位置，和親友一起欣賞焰火在夜空綻放，留下難忘的國慶回憶。

大型活動也為台東觀光帶來人潮。台東縣觀光協會理事長李數奼表示，今年國慶焰火選在台東舉辦，確實為地方觀光帶來挹注，10月10日當天市區住房率已達9成，顯示活動對旅宿市場具有帶動效果；此外，搭乘海上客輪欣賞焰火秀的行程也已滿位，反映民眾除了在陸地觀賞，也有意從不同視角體驗焰火盛況。

今年國慶焰火以「世界的方舟：南島台灣」為主題，結合台東南島文化特色，預計施放30分鐘，並有24吋大型焰火登場。隨著主舞台及施放場地陸續就緒，民眾提前進駐卡位，市區旅宿與海上觀賞行程也傳出好消息，台東正為明晚國慶焰火盛會做最後準備。