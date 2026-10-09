國慶焰火明台東登場 饒慶鈴搗小米與部落祈福求順利平安

睽違9年再度回到台東施放的國慶焰火，明晚將在海濱公園國際地標及卑南溪出海口璀璨登場。由於施放場地位於阿美族馬蘭部落傳統領域，也是族人每年舉辦海祭的重要地點，部落耆老今天特別舉行傳統祈福儀式，準備豐盛祭品、吟唱傳統歌謠，向東方敬拜祖靈，並搗製象徵太陽與月亮的小米，祈求國慶焰火活動平安順利。縣長饒慶鈴也率縣府一級主管共同參與祈福，祈願活動順利圓滿，邀請全國民眾到台東共襄盛舉。

饒慶鈴表示，她祈求明天國慶焰火晚會及各項活動都能順利、平安，也希望所有工作人員、演出團隊及前來觀賞的民眾都能平安盡興，歡迎全國民眾把握機會來台東，共同欣賞國慶焰火的璀璨盛況，感受台東獨特的南島文化魅力。

祈福儀式中，部落耆老準備小米、玉米、地瓜、南瓜、醃製肉品、野菜蔬果及小米酒等豐盛祭品，現場吟唱傳統歌謠，面向東方敬拜祖靈，透過傳統祭儀祈求活動順利，也表達族人對土地、祖靈與自然的敬意。儀式中，族人也搗製象徵太陽與月亮的小米，呈現馬蘭部落延續至今的傳統文化。饒慶鈴今天率領副縣長王志輝、秘書長盧協昌及縣府一級主管，前往海濱公園國際地標主舞台及卑南溪出海口再次視察，並參與部落祈福儀式。

部落領袖陽瑞慶表示，卑南溪出海口對在地原住民族而言，具有神聖的文化意義。得知台東將接下國慶焰火活動後，主辦單位及縣府便主動與部落聯繫，說明活動內容及相關細節，也希望讓部落參與，取得共識與同意。他肯定主辦單位及縣府對部落的尊重，饒慶鈴今天也親自參與祈福儀式，展現對在地傳統文化的重視。

陽瑞慶指出，不論2017年國慶焰火在台東施放，或今年睽違9年再度回到台東，部落耆老與族人都會依循傳統，在焰火施放前前往主舞台及海邊舉行祭儀，透過敬酒祈福等方式告知祖靈，祈求活動平安順利，也避免祖靈受到驚擾，讓大型活動在尊重部落文化與傳統的前提下進行。

今年國慶焰火以「世界的方舟：南島台灣」為主題，將結合南島原住民族音樂，打造具有台東南島文化特色的國慶盛典，焰火展演預計長達30分鐘，其中24吋焰火更創歷年規模之最，預料將為民眾帶來震撼的視覺饗宴。

馬蘭部落舉行國慶焰火祈福儀式，縣長饒慶鈴隨部落耆老飲用小米酒，參與傳統祭儀，展現對在地文化與部落傳統的尊重。記者尤聰光／攝影

台東縣長饒慶鈴（右）與副縣長王志輝（左）參與馬蘭部落傳統祈福儀式，親手搗製象徵太陽與月亮的小米，與部落族人共同祈求明晚國慶焰火活動平安順利。記者尤聰光／攝影

馬蘭部落耆老準備小米、玉米、地瓜、南瓜、醃製肉品、野菜蔬果及小米酒等祭品，舉行傳統祈福儀式，祈求國慶焰火活動平安順利。記者尤聰光／攝影