國慶焰火在台東 海陸9大觀賞點

國慶焰火在台東卑南溪出海口南側施放，台東縣政府整理包括海上、海濱公園9大觀賞區。搭船出海觀賞票價每人850元，如遇海象不佳將取消。

今年國慶焰火在台東，以「世界的方舟：南島台灣」為主題，結合南島原住民族音樂，打造專屬台東南島風味的國慶盛典，預計焰火展演30分鐘，其中24吋焰火亦為歷年之最。

台東縣政府整理觀賞建議地點以及海上觀賞焰火等相關資訊，供民眾事先規劃參考，捕捉國慶焰火絢麗綻放的精彩畫面。

台東縣政府觀光發展處長卜敏正告訴中央社記者，依日前焰火試放情形，除鄰近主會場（國際地標）的海濱公園、馬卡巴嗨公園為主要觀賞區，台東市區周邊亦有多處視野開闊空曠的場域，包括馬亨亨大道人行道（與博愛路口或浙江路口附近）、台東縣環保局對面停車場草皮空地（臨海路與信義路口旁）、台東縣體育場（看台區）等處觀看。

若想以遠距離欣賞，將台東地景納入視野，可以考慮富岡漁港南方海堤、台東凌霄寶殿、台東市仁義南路堤防人行步道（東海運動公園附近）等地點，也都是不錯的觀賞場域。

卜敏正表示，除了從陸地上觀賞，也可參加從富岡漁港航行至海上觀賞焰火的搭船觀賞體驗，台東船舶公司特別推出海上觀焰火行程，行程預計由富岡漁港出海，票價每人新台幣850元，搭乘資訊以各船舶公司為主，有興趣的民眾逕行洽詢龍鴻航業、帆利航運、長杰航運等3家船舶公司購票，感受有別於陸地觀賞的獨特體驗。

船舶航行受天候狀況影響，各船舶公司將於活動前2日於官方網站公告最新行駛搭乘資訊，請旅客出發前留意相關公告。

台東縣政府觀光發展處提醒民眾，10日當日中華大橋預計晚間6時30分至9時實施交通管制，前往富岡漁港旅客請隨時掌握交通管制最新動態，以利行程順利。活動期間預計湧入大量觀賞人潮及車流，建議民眾出發前事先規劃交通方式及觀賞地點，並至中央氣象署查詢最新天氣與風向，前往堤防、高處或其他非主會場區域觀賞時，特別注意夜間照明、周邊地形及自身安全。