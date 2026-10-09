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基隆田徑場跑道被疑不平坦 市長試跑：感覺很平坦

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（右二）與小朋友一起跑一圈後說，感覺很平坦，市府會用專業角度、聽從專家意見做修正。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（右二）與小朋友一起跑一圈後說，感覺很平坦，市府會用專業角度、聽從專家意見做修正。記者游明煌／攝影

基隆市立田徑場斥資逾九億元，設置通過中華民國田徑協會國家認證的四百公尺標準跑道等，三日重啟至十二月三十一日試營運，戶外跑道、籃球場及網球場都免收費，民眾反映風雨球場積水、跑道疑不平坦。

市長謝國樑昨會勘，下場跑一圈及倒水測試排水，認為跑道平順、排水系統正常，考慮設「手動式捲簾」在大風雨來時可擋水。

體育場長林柏樹說，五日基隆下大雨，當天風力約八級，風雨球場採半戶外場地設計，有通風及採光優點，但風大雨大會把雨水帶入球場，積水一小時便消退，有達到標準，頂棚及看台無任何漏水、水漬。廠商也說明當天積水程度在正常範圍內。

教育處計畫在風雨籃球場側面增設手動式捲簾，在看台區樓板上方加裝「雨庇」減少雨水潑入。田徑場工程驗收已通過，主體結構具五年保固，試營運階段若查有任何屬於施工瑕疵，會立即要求廠商修繕，嚴格把關工程品質。

謝國樑說，體育場和廠商檢視及評估，沒有結構性問題，日前出現八級強風及大雨有積水，要求體育場在秋冬時記錄側風雨吹進球場次數、日期及角度，了解影響程度，考慮設季節性防風雨設施。

昨有幼兒園到場參觀，謝國樑邀小朋友跑一圈，他跑完後說感覺很平坦，市府會用專業角度、聽從專家意見做修正。

謝國樑表示，若民眾跑步後覺得哪裡不平可向市府反映，會理性客觀看待，有需要就改善。謝拿水倒在跑道旁的地面，測試水流及消退狀況，確認可正常地順著地勢排入導水溝，沒產生積水。

市議員呂美玲說，她和跑友多次試跑，實地感受未察覺跑道不平，步道確實有改善空間。市議員韓世昱、何淑萍也到場關心，盼市府重視民眾意見確實改善。

田徑 基隆 謝國樑

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