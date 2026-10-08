基隆半馬連環出包教育處致歉 9K獎牌少500面補寄竟又寄錯人

基隆市政府9月21日舉行的半程馬拉松比賽狀況頻傳，9K組獎牌短缺500多面，市府承諾後續將免費補寄至選手指定地址，但近日有參賽者收到後卻發現是他人的獎牌，搞錯收件人。基隆市府表示，已致電向選手道歉，將依契約處以廠商6倍違約金，並列採購法黑名單。

城市半程馬拉松比賽分成21公里半程組、9公里休閒組及3公里親子組。9公里組跑者跑到終點，想要領取完賽獎牌時，被告知已沒有獎牌可提供，在社群平台成為話題，有網友說超傻眼。

基市府教育處當時說，受委託製作獎牌廠商失誤，9公里組少做500面，3公里組多做500面，對跑者深感抱歉。市府已聯繫廠商重製，兩周左右就會將刻有選手姓名與完賽成績的專屬完賽獎牌，免費郵寄到參賽者指定地址。

後又發生部分選手沒有拿到獎金，連續出包。基市府澄清，獎金是承辦廠商「加碼」，當天因獎牌出狀況，連帶疏漏發出獎金，已請廠商聯繫得獎者並補發。

近日參賽選手多已收到獎牌，但有部分參賽者收到的獎牌是錯的，參賽者說，獎牌少500已經很誇張，連補寄又搞烏龍，真的太離譜。

教育處表示，將釐清廠商是否涉及不實回報、未落實查核；驗收不合格部分將依契約處以6倍違約金，並依採購法101條規定列為黑名單。