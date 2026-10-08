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影／全民運聖火抵基隆 龍獅競賽技壓全國已奪7金獎勵金568萬
今年全民運動會10月17日至22日在桃園市舉行，聖火9月13日起展開全國傳遞，桃園市聖火團隊今上午抵達基隆，副市長邱佩琳代表市府迎接。基隆市代表隊有308人，其中龍獅運動單項9月20日提前開賽，基隆龍獅代表隊已奪下7項金牌，技壓全國，相關獲牌選手及教練團隊獎勵金已達568萬元。
副市長邱佩琳表示，聖火傳遞是一項神聖的任務，一路走遍全台串起各地對運動的熱情，本身就是運動精神最重要的展現。上一屆全民運在屏東縣舉行，基隆市代表隊榮獲7金、3銀、5銅佳績，今年主要賽期還沒開始，就已刷平金牌紀錄，相信今年會突破紀錄，再創高峰。
教育處長吳雨潔說，期盼所有選手延續平日訓練成果，秉持勇於挑戰、堅持到底精神，在桃園賽場全力以赴、突破自我，但最重要的還是照顧好自己的身體，在運動場上留下屬於自己的精采回憶。
今年基隆市共組成308人的代表隊，參加21項競賽。其中龍獅運動單項已於9月20日提前開賽，基隆龍獅代表隊共報名8項競賽項目，奪下7項金牌，技壓全國。依市府獎勵規定，相關獲牌選手及教練團隊獎勵金合計達568萬元，展現基隆龍獅運動長期扎根與培訓的豐碩成果，也為全民運提前傳來佳績。
聖火傳遞特別由中正國中民俗體育班學生擔任副火交接，中正國中民俗體育班長期投入民俗體育訓練，學生將代表基隆市前往桃園，參加全民運民俗體育競賽。
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