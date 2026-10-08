國慶焰火在台東 縣府規劃免費接駁車和停車場

國慶焰火在台東市郊的卑南溪北側施放，台東縣政府在市區和台東火車站規劃免費接駁車和停車場，民眾也可以觀看線上直播。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，115年國慶焰火10日在台東登場，今年活動以「世界的方舟：南島台灣」為主題，結合南島文化與山海地景，從下午3時，在會場台東海濱公園國際地標旁集結超過60家的「餐車市集」，還有YOYO家族及多組在地樂團熱鬧開場，晚間7時由即將成真火舞團帶來的國慶大秀及台東縣立兒童合唱團的純真歌聲引領大家等待焰火。

最受矚目的國慶焰火則由台北市立交響樂團附設青年管弦樂團現場交響伴奏，焰火後的「南島派對」活動由沈文程、李英宏、葉璦菱與玖壹壹等藝人接力演唱，整個焰火活動從白天延續到夜晚。

台東縣政府表示，因應觀賞人潮，縣政府針對國際地標周圍空間、中華大橋等重要道路實施管制，並規劃免費接駁車與停車場，同時提供電視與網路多平台全程直播，呼籲民眾配合交通引導，或透過線上直播共襄盛舉，一起享受愉悅的璀璨夜晚。

台東縣政府表示，國慶焰火屬國家級慶典，現場實施嚴格維安措施，國際地標周圍劃設觀禮區並由維安人員維持秩序，限持證賓客通過安檢門入場，以確保典禮順利進行；10日晚間8時30分焰火施放後，工作人員將撤除安檢設施，開放民眾進入主舞台區近距離觀賞「南島派對」演出。

台東縣政府提醒民眾，因周邊車格數量有限，建議民眾提早出發，或於台東火車站及台東轉運站搭乘免費接駁車往返會場，服務時間為10日下午2時至晚間10時30分，發車班距約20分鐘一班，將視人潮機動加開班次。

自行開車或騎車的民眾，小客車可停放於臨海路一段 （成功路與中正路區段，275格）；機車可停放於四維路一段底（680格）或臨海路一段51巷旁（520格）；馬亨亨大道沿線（精誠路至中華路區段）則開放自行車道單側停放機車、慢車道單側停放小客車，請民眾遵循交管引導依序停放。

台東縣政府表示，台東市中華大橋將於10日當晚6時30分至9時封閉，請民眾改道台11乙線；臨海路一段51 巷自10日上午9時起至活動結束規劃為防災通道，實施全線管制；台東森林公園琵琶湖周邊區域（中華大橋以東至海岸、綠水橋以北至活水湖）自明（9）日0時起至10日晚上10時止禁止進入；台東活水湖區域則至12日0時止禁止進入，請民眾諒解與配合。

台東縣政府表示，無法親臨現場的民眾，縣政府也規劃了多元傳播管道，讓大家能即時欣賞精彩演出與璀璨焰火。電視轉播方面，可透過三立都會台、三立新聞台、中視新聞台及MOD三立綜合台收看，海外觀眾可鎖定三立國際台；網路與社群平台方面，則同步由三立新聞網SETN YouTube、中視新聞YouTube、三立新聞Facebook全程線上直播，饒慶鈴縣長官方Facebook粉絲專頁亦將同步轉播，邀請全國民眾一同線上歡慶國慶。