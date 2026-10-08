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國慶、光復雙連假接力登場 警政署提前部署！台東焰火周邊交管

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
10月國慶、光復雙連假陸續來臨，警政署強化交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝
10月國慶、光復雙連假陸續來臨，警政署強化交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝

10月接連迎來國慶、光復兩個連假，警政署今天表示，已要求各地警方提前針對國道交流道、熱門景點、遊樂園及大型活動周邊規劃交通疏導；其中國慶焰火10日在台東卑南溪出海口施放，台東森林公園、活水湖周邊將分階段實施交通管制，提醒民眾提前掌握路況。

今年國慶連假為10月9日至11日，光復節連假則為24日至26日。警政署表示，預期各地將湧現出遊及活動車潮，已要求警察機關預先針對易壅塞路段辦理會勘，並與交通主管機關即時掌握車流，遇事故或突發壅塞時機動調整警力。

國慶焰火10日將在台東縣卑南溪出海口施放，台東森林公園琵琶湖區域自9日凌晨12時至10日晚間10時管制；活水湖及防汛道路則自9月29日起管制至10月12日凌晨12時。警方建議前往觀賞焰火的民眾多利用台東縣府規劃的接駁車。

警政署另公布，今年1至7月大型車交通事故造成196人於事故後30日內死亡，較去年同期減少10人、下降4.85%。分析肇因，以未保持安全距離、間隔及分心駕駛等較常見。

警方提醒，大型車轉彎時應減速並留意周遭車流，其他用路人則應避免長時間停留在大型車視線死角及內輪差範圍；連假期間可利用1968網站、APP或警廣掌握即時路況及交通管制資訊。

10月國慶、光復雙連假陸續來臨，警政署強化交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝
10月國慶、光復雙連假陸續來臨，警政署強化交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝

國慶 連假 台東

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