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宜蘭人瑞精彩故事...她為避搶婚來台、104歲鬥嘴沒輸過、快樂素人畫家

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
前排三位長者從左到右，依序是100歲薛林綉女士、104歲楊允女士、106歲李桂珍女士。記者戴永華／攝影
前排三位長者從左到右，依序是100歲薛林綉女士、104歲楊允女士、106歲李桂珍女士。記者戴永華／攝影

宜蘭有113位百歲以上人瑞，縣政府迎接重陽節舉辦重陽敬老活動，邀請3位長者出席，一位是出生大陸貴州，年輕為躲避「搶婚」因緣際會嫁給軍人，跟著輾轉來台；一位是古錐又愛鬥嘴的長者，喝保養品還會倒給貓咪喝一點；還有一位長者擅長畫畫、帶領社區活動，她說「人生就是要快樂」。

今天「幸福百分百-重陽敬老活動」由晚輩們陪同人瑞出席，宜蘭縣府每年在重陽節前由代理縣長林茂盛逐一親訪長輩，致贈百歲長輩重陽禮金、幸福百分百專刊及豬腳麵線禮盒，今年更首度攜手在地國宴餐廳宜蘭渡小月，針對長者需求特製養生粥，渡小月第五代陳冠宇表示，要以「百年灶火」獻給「百歲長者」，用暖心料理表達敬意。

活動中邀請106歲的李桂珍女士來自大陸貴州省，她從小長得漂亮，怕引來庄內「搶婚」而離開老家到外地工作，結識當軍人的另一半，後來跟隨丈夫來到台灣；李桂珍擅長製作包子饅頭，親友及女兒的朋友常到家裡作客，總是熱情招待，讓人賓至如歸，與晚輩相處幾乎沒有代溝，是一位熱情友善的百歲人瑞。

另外一位楊允女士現年104歲，育有9名子女，克勤克儉撐起一個家，子女長大後貼心孝順陪伴；閩南語有句話形容長者「老人囡仔性」，楊允就是一位可愛長者，平時喝營養品，還會倒給身邊的小貓一起分享，與人鬥嘴幾乎未嘗敗績，家人將這份鬥嘴熱鬧當成腦力激盪的趣味日常，「家有一老，如有一寶」的最佳寫照。

100歲薛林綉女士彷彿是一位素人藝術家，令人驚豔的繪畫才華與手工藝品，記憶中的老家與農田，從前的三合院、打水、種田等昔日生活畫成作品，晚輩把畫作裱框掛在家中，宛如一座展館，她樂於參與社區活動，經常與親友分享：人生不要煩惱，保持快樂心！

代理縣長林茂盛表示，百歲人瑞是宜蘭的瑰寶，其展現出來的生活態度與人生智慧值得大家學習，值此重陽佳節，縣府以關懷訪視致上崇高敬意，感謝長者用一生的歲月築起幸福宜蘭，是蘭陽平原最美的風采。

100歲薛林綉女士的畫作溫暖動人，代理縣長林茂盛（左二）稱讚不已。記者戴永華／攝影
100歲薛林綉女士的畫作溫暖動人，代理縣長林茂盛（左二）稱讚不已。記者戴永華／攝影

薛林綉女士的手工藝品相當精細，人生座右銘是不要煩惱、追求快樂。記者戴永華／攝影
薛林綉女士的手工藝品相當精細，人生座右銘是不要煩惱、追求快樂。記者戴永華／攝影

106歲的李桂珍女士開心手拿紅包，感謝代理縣長林茂盛。記者戴永華／攝影
106歲的李桂珍女士開心手拿紅包，感謝代理縣長林茂盛。記者戴永華／攝影

與會者跟100歲薛林綉女士、104歲楊允女士、106歲李桂珍女士三位長者合影，分享他們的精彩人生故事。，記者戴永華／攝影
與會者跟100歲薛林綉女士、104歲楊允女士、106歲李桂珍女士三位長者合影，分享他們的精彩人生故事。，記者戴永華／攝影

104歲的楊允女士對於「幸福百分百」專刊報導，感到很好奇有趣。記者戴永華／攝影
104歲的楊允女士對於「幸福百分百」專刊報導，感到很好奇有趣。記者戴永華／攝影

106歲的李桂珍女士來自大陸貴州省，當年害怕庄內「搶婚」而離開老家到外地工作，因此結識當軍人的另一半，後來跟隨丈夫來台。記者戴永華／攝影
106歲的李桂珍女士來自大陸貴州省，當年害怕庄內「搶婚」而離開老家到外地工作，因此結識當軍人的另一半，後來跟隨丈夫來台。記者戴永華／攝影

宜蘭 人瑞 素人畫家

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