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馬太鞍溪永久橋超進度 北上線年底可雙向通

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮馬太鞍溪永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪永久橋昨天舉行合龍典禮，交通部長陳世凱表示，永久橋北上線預計年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年六、七月完工，未來將提供花東民眾更安全、穩固的通行環境。

昨天馬太鞍溪永久橋北上線施工現場合龍典禮，陳世凱特別到場見證，並與施工團隊合影留念。公路局指出，截至本月五日止，工程進度已達百分之六十六點三八，超前約百分之五點一六，工程推展順利。

陳世凱表示，馬太鞍溪永久橋歷經一年施工建置，今天完成北上線橋梁最後階段的合龍作業，象徵橋梁主體工程邁入新里程碑，後續仍有細節待完成，預計今年底即可開放北上線通車，屆時將採單線雙向通行。

陳指出，原先永久橋北上線及南下線整體工程預計明年底完工，但在團隊全力趕工下，進度超前，預計明年六、七月即可完成整座橋梁工程，比原定期程提前約半年。

陳世凱也感謝施工團隊努力，馬太鞍溪橋由工信工程及建山機械負責施工，與建構淡江大橋為同一團隊，具備大型橋梁工程經驗。未來新橋除將橋墩間距加大，橋體高度也較舊橋提高九公尺，有效提升抗災韌性。

公路局指出，馬太鞍溪永久橋單側橋寬十四公尺，⾧度五百六十四公尺；兩側合計寬二十八公尺，⾧度一千一百二十八公尺，加大跨徑至八十五公尺，橋墩採全周鋼鈑包覆，採框架式設計，大幅提升抗剪能力。

馬太鞍溪 陳世凱 花蓮

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