基隆市立田徑場試營運 國家級跑道全天開放…停車場動線已改免費停車

基隆市政府教育處今天說，市立田徑場10月3日至12月31日試營運期間，戶外跑道、球場與附設停車場免費體驗。配合場館動線調整，田徑場停車場出入口已改設在「基隆市公共汽車管理處對面」，請要使用停車場的民眾留意。

基隆市立體育場場長林柏樹說，田徑場停車場出入口調整至基隆市公車處對面後，原舊有田徑場大門側，調整為緊急救難通道，請一般車輛與民眾配合，勿由舊大門處進出或停放。

為方便市民前往田徑場運動，停車場試營運期間，停車場每天上午6時至晚間10時開放免費停放。為讓有限的車位能讓更多市民朋友共享，維護大眾的停車權益，試營運期間不開放過夜停車，請車主於當天離場。為落實友善環境，身心障礙專用車位、婦幼優先車位，供有需求的民眾優先使用。

教育處長吳雨潔指出，田徑場除了停車動線更新，運動設施也是一大亮點。擁有國家級認證的400公尺PU跑道24小時全天候開放，並配置完善的夜間照明設施，方便晨跑族與夜跑族運動。田徑場明年初正式營運，會導入多元 AI 智慧運動教室等設施，將場館打造成兼具專業與智慧化的全民運動新場域。

吳雨潔說，基隆市立田徑場不僅是提供專業田徑運動的場地，更是推動市民健康生活的重要起點。市府將藉由試營運期間廣納市民的使用回饋，作為持續優化設施的依據。歡迎全體市民把握年底前的免費體驗機會，一起走進田徑場，享受國家級認證、24小時不打烊的優質跑道。