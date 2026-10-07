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探索星號重返高雄 2027寒假高雄登船玩香港、沖繩

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
麗星郵輪「探索星號」明年將重返高雄，推出高雄出發，沖繩及香港航程。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪「探索星號」明年將重返高雄，推出高雄出發，沖繩及香港航程。圖／麗星郵輪提供

麗星郵輪「探索星號」2026年冬季航次暨2027年新航季已於10月1日全面開放預訂，推出早鳥優惠。冬季航次自2026年12月11日起登場，2027年新航季則由12月31日跨年航次揭開序幕，作為唯一全年以台灣為母港營運的郵輪，「探索星號」以基隆為主要母港，寒假期間另由高雄出發，規劃2晚至7晚多元航程，從沖繩海島、日韓雙國到日本深度之旅，寒假期間更推出香港航程。從出發港口、航程天數、目的地到船上餐飲，皆從台灣市場需求出發，打造更貼近台灣旅客的郵輪產品。

麗星郵輪副總裁徐牧柔表示，2027年是麗星郵輪來台30週年。「探索星號」是唯一以台灣為母港營運的郵輪。從航程長短、出發港口、目的地到船上餐飲，都是以台灣旅客的需求出發，希望不論是一個週末，還是一段難得的長假，都能找到適合自己的旅行方式。

2027年寒假「探索星號」特別以高雄為母港，推出2晚及3晚航程前往香港及沖繩，並成為期間唯一以高雄為母港營運的郵輪。對中南部旅客而言，不必先北上搭船，配合高雄母港航程，「探索星號」另安排兩趟南北移航，1月24日由基隆出發前往高雄；2月4日小年夜由高雄出發前往基隆。其中，小年夜航程抵達基隆後，更可接續除夕出發的2晚石垣島航程，從寒假一路銜接春節，提供更多元的假期安排。

麗星郵輪「探索星號」明年將重返高雄，推出高雄出發，沖繩及香港航程。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪「探索星號」明年將重返高雄，推出高雄出發，沖繩及香港航程。圖／麗星郵輪提供

麗星郵輪「探索星號」明年將重返高雄，推出高雄出發，沖繩及香港航程。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪「探索星號」明年將重返高雄，推出高雄出發，沖繩及香港航程。圖／麗星郵輪提供

寒假 高雄 沖繩

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