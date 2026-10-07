新北宗教團體到宜蘭冬山河違法放生當場被逮 「外來種牛蛙」恐釀浩劫

宜蘭好山好水，竟有新北市某宗教團體載來一貨車的魚類、龜類及牛蛙等物種，以接龍方式在冬山河上游進行放生，沿路還有法師誦經，怪異舉止引來民眾注意錄下畫面貼社群。縣政府農業處獲知立即派員前往制止，但已經有部分動物被放生，縣府將統計數量依違反野動法開罰，最高可開罰30萬元。

冬山河是宜蘭溪南地區的主要河流，包括知名的親水公園與生態綠舟等重要景點都是沿河而建，更是輕艇運動的重要練習場。宜蘭縣政府農業處上午獲報，立即會同冬山鄉公所、警方到場，初步了解這群放生人員來自於新北三重的某個宗教團體，放生包含外來種的牛蛙，還有本土種的泥鰍、鯽魚、斑龜等。

宗教團體在進行放生前舉行祈福法會，人龍從貨車到冬山河畔接力進行放生，由於人數多且誦經等奇怪的動作， 立即被附近民眾發現拍照。縣府農業處人員到場時，已經有部分物種被放生進入冬山河，剩下斑龜、牛蛙、少許的鯽魚全被查扣下來。

縣政府農業處表示，牛蛙屬於外來種，繁殖相當迅速，體型又大，如果被放生到冬山河將嚴重侵害本土物種，造成生態浩劫，該宗教團體的行為明顯觸犯動物保護法可處3萬到15萬元，違反與野生動物保育法可處6萬到30萬元罰鍰，呼籲民眾不要非法放生。

外來的宗教團體以接龍方式在冬山河上游進行放生，沿路還有法師誦經。圖／翻攝自臉書

被查扣下來的斑龜。圖／縣府提供

被查扣下來的外來種牛蛙，體型相當大，恐危害冬山河生態。圖／縣府提供

被查扣下來的鯽魚。圖／縣府提供