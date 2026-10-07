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橫跨板塊新玉里大橋工程鋼橋合龍 116年8月底完工通車

中央社／ 花蓮縣7日電

交通部公路局今天舉辦花蓮台9線玉里大橋新建工程鋼橋合龍儀式，這座世界上唯二跨越活斷層、橫跨歐亞板塊及菲律賓海板塊的全新橋梁，預計明年8月底完工通車。

公路局長林福山視察北上線新橋最後一跨鋼構主梁合龍，肯定工程團隊在面對板塊擠壓、強震、豪雨及河川水位變化等多重挑戰下，仍秉持安全第一、品質至上的精神，克服施工困難，順利完成北上線鋼橋合龍，象徵玉里大橋改建工程邁入最後階段。

玉里大橋始建於民國66年，至今已有近半個世紀的歷史，橫跨秀姑巒溪，是花蓮與台東間重要的交通動脈，也是玉里鎮樂合里與中城里間重要的交通紐帶。歷經數十年風霜，以及多次豪雨、強震考驗，原有橋梁結構逐漸老舊。

為全面提升花東地區道路安全、運輸品質與抗災韌性，交通部將玉里大橋改建工程納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」重點工程。特別是在111年9月18日花東強震後，玉里大橋南下線舊橋梁遭受嚴重破壞。公路局第一時間啟動應變機制，工程處迅速投入搶修及重建，並將原先規劃的2階段拆建方式調整為「南下線全橋一次拆除重建」，大幅縮短施工期程並降低對地方交通的衝擊。

南下線新橋已於114年4月15日順利改建完成並開放通行；隨著今天北上線最後一跨鋼梁完成合龍，更象徵玉里大橋改建工程上部結構主體即將完工。

林福山指出，玉里大橋改建完成後，不僅橋梁結構更加穩固、抗震能力大幅提升，也將進一步改善花東縱谷交通環境，打造安全、便利且兼具景觀特色的交通廊道，持續嚴格控管施工品質及進度，並在確保工程安全的前提下，全力朝116年8月31日前完工通車的目標邁進，為花東鄉親提供更安全、可靠的交通環境。

回顧工程推動歷程，副總統蕭美琴曾於今年8月15日赴現場視察，參觀工地門禁AI人臉辨識系統、熱危害防制休息站及職安衛自動監視戰情室，肯定工程團隊從設計到施工落實「以人為本」理念，運用科技強化工地安全管理，在確保施工品質的同時，兼顧勞工健康與職場安全。

公路局說明，「台9線玉里大橋及南通至東里道路拓寬工程」全長7540公尺，玉里大橋是世界上唯二跨越活斷層、橫跨歐亞板塊及菲律賓海板塊的橋梁之一。長年監測顯示，橋梁南端位於菲律賓海板塊，每年平均受板塊擠推上升約2至3公分、側移約0.5公分，因此新橋設計以耐震、耐洪、維護便利及耐久性為重要考量，採用鋼箱型梁結構，全長685公尺，南下線及北上線橋寬各14公尺，雙向各配置2個快車道及1個慢車道。

花蓮 工程

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