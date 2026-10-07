花蓮鐵路高架化卡關？民眾黨立院團赴花蓮會勘 台鐵、縣府10天內協商

花蓮鐵路高架化計畫遲未有進展，民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委陳昭姿今天到花蓮會勘，關注可行性研究報告及經費等議題。花蓮縣府表示，第三版修正報告預計下周送交交通部鐵道局；台鐵公司則強調支持計畫，只要補充開發效益相關說明，將盡速完成審查。

花蓮車站南側至木瓜溪堤防約8.5公里鐵道，計畫施作鐵路立體化工程，範圍涵蓋花蓮市及吉安鄉共7處平交道。陳清龍表示，花蓮鐵路高架化歷經多年討論，民眾黨團將協助地方向交通部及行政院反映，盼加快審查與核定程序，讓重大交通建設盡早推動。會中也達成共識，由台鐵與花蓮縣府於10天內就同意函內容完成協商。

花蓮縣府建設處長鄧子榆指出，縣府依中央要求辦理可行性研究，去年9月首度提報計畫，今年2月收到審查意見後修正，6月底再送修正版，交通部9月再次提出審查建議，目前正進行第三次修正，預計下周送交鐵道局續審。

鄧子榆表示，中央要求補齊花蓮縣議會及台鐵公司同意函，其中縣議會已於今年5月出具同意函，但台鐵部分迄今尚未取得正式公文。

縣府認為，台鐵早在2021年即曾表達支持立場，因此提出兩項方案，包括沿用過去支持文件，或由台鐵於第三版報告送出時同步提供新版同意函，希望避免影響後續審查進度。

台鐵公司副總經理陳宏宗表示，台鐵對花蓮鐵路立體化始終抱持支持態度，2021年即曾正式函文表達支持，不過，此次送審版本的開發效益估算，由原本約2.3億元提高至約11億元，增幅接近5倍，因此希望縣府補充相關計算依據及效益分析，待修正版送達後，台鐵將以最快速度完成檢視與回覆。

經費負擔方面，鐵道局副局長陳慧君指出，縣府目前規畫地方負擔自償性經費約10.19億元，但依相關規定，仍須完整計算用地取得、自償性及非自償性等各項經費，若地方希望爭取更有利的分擔方式，可待行政院審議階段再提出專案協商。

鄧子榆表示，第三版報告將同步提出現行法規計算版本及縣府爭取方案兩種模式，供中央審查參考。

對於外界質疑計畫進度緩慢，交通部長陳世凱今天受訪表示，花蓮鐵路高架化進度沒有遲緩，現在都在進度上，地方政府有在進行可行性研究的部分，一切都在審議的過程當中。