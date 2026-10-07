快訊

通膨陰影再現！9月CPI年增率飆升至2.73% 創兩年半新高

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

花蓮鐵路高架化卡關？民眾黨立院團赴花蓮會勘 台鐵、縣府10天內協商

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍（左一）、立委陳昭姿（右一）今天到花蓮會勘，關注花蓮鐵路高架化議題。記者王思慧／攝影
民眾黨立院黨團總召陳清龍（左一）、立委陳昭姿（右一）今天到花蓮會勘，關注花蓮鐵路高架化議題。記者王思慧／攝影

花蓮鐵路高架化計畫遲未有進展，民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委陳昭姿今天到花蓮會勘，關注可行性研究報告及經費等議題。花蓮縣府表示，第三版修正報告預計下周送交交通部鐵道局；台鐵公司則強調支持計畫，只要補充開發效益相關說明，將盡速完成審查。

花蓮車站南側至木瓜溪堤防約8.5公里鐵道，計畫施作鐵路立體化工程，範圍涵蓋花蓮市及吉安鄉共7處平交道。陳清龍表示，花蓮鐵路高架化歷經多年討論，民眾黨團將協助地方向交通部及行政院反映，盼加快審查與核定程序，讓重大交通建設盡早推動。會中也達成共識，由台鐵與花蓮縣府於10天內就同意函內容完成協商。

花蓮縣府建設處長鄧子榆指出，縣府依中央要求辦理可行性研究，去年9月首度提報計畫，今年2月收到審查意見後修正，6月底再送修正版，交通部9月再次提出審查建議，目前正進行第三次修正，預計下周送交鐵道局續審。

鄧子榆表示，中央要求補齊花蓮縣議會及台鐵公司同意函，其中縣議會已於今年5月出具同意函，但台鐵部分迄今尚未取得正式公文。

縣府認為，台鐵早在2021年即曾表達支持立場，因此提出兩項方案，包括沿用過去支持文件，或由台鐵於第三版報告送出時同步提供新版同意函，希望避免影響後續審查進度。

台鐵公司副總經理陳宏宗表示，台鐵對花蓮鐵路立體化始終抱持支持態度，2021年即曾正式函文表達支持，不過，此次送審版本的開發效益估算，由原本約2.3億元提高至約11億元，增幅接近5倍，因此希望縣府補充相關計算依據及效益分析，待修正版送達後，台鐵將以最快速度完成檢視與回覆。

經費負擔方面，鐵道局副局長陳慧君指出，縣府目前規畫地方負擔自償性經費約10.19億元，但依相關規定，仍須完整計算用地取得、自償性及非自償性等各項經費，若地方希望爭取更有利的分擔方式，可待行政院審議階段再提出專案協商。

鄧子榆表示，第三版報告將同步提出現行法規計算版本及縣府爭取方案兩種模式，供中央審查參考。

對於外界質疑計畫進度緩慢，交通部長陳世凱今天受訪表示，花蓮鐵路高架化進度沒有遲緩，現在都在進度上，地方政府有在進行可行性研究的部分，一切都在審議的過程當中。

花蓮車站南側至木瓜溪堤防約8.5公里鐵道，計畫施作鐵路立體化工程，範圍涵蓋花蓮市及吉安鄉共7處平交道。記者王思慧／攝影
花蓮車站南側至木瓜溪堤防約8.5公里鐵道，計畫施作鐵路立體化工程，範圍涵蓋花蓮市及吉安鄉共7處平交道。記者王思慧／攝影

花蓮 鐵路高架化 台鐵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立委籲高鐵增設親子車廂 交部：等新車上線 空間有餘裕就試辦

立委盼開放敬老卡搭高鐵 卓榮泰：建置軟硬體後與高鐵協調

貓羅溪堤防變運動場？南投縣府擬延伸步道　防洪安全成關鍵

告別開單搶錢質疑！交通部修法：地方罰鍰收入100%全數回饋道安

相關新聞

花蓮鐵路高架化卡關？民眾黨立院團赴花蓮會勘 台鐵、縣府10天內協商

花蓮鐵路高架化計畫遲未有進展，民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委陳昭姿今天到花蓮會勘，關注可行性研究報告及經費等議題。花蓮縣府表示，第三版修正報告預計下周送交交通部鐵道局；台鐵公司則強調支持計畫，只要補充開發效益相關說明，將盡速完成審查。

南迴鐵又故障台東「第二條路」在哪？ 地方籲中央補上交通備援

台鐵南迴線昨晚再傳設備故障，金崙至瀧溪間電車線受損，經連夜搶修後，今天上午6時恢復正常行駛。不過，南迴鐵路近來接連受到天候、土石及設備狀況影響，也再次凸顯台東對外交通缺乏替代運輸的問題。地方民眾認為，國光客運1778路線停駛後，台東已沒有往其他縣市的客運服務，中央應從東部整體交通政策思考，補上南迴交通備援。

馬太鞍溪永久橋施工進度超前 陳世凱：年底雙向通車、明年中全橋完工

花蓮馬太鞍溪永久橋今天舉行合龍典禮，交通部長陳世凱表示，永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工，未來將提供花東民眾更安全、穩固的通行環境。

宜蘭5屆資深鄉代温慶華疑心肌梗塞猝死 家人發現他坐椅子全身冰冷

宜蘭縣三星鄉民代表温慶華今天上午被家人發現毫無動靜坐在椅子，身體僵硬冰冷，送醫檢查已無心跳呼吸，醫師宣告不治。由於温慶華是5屆資深鄉民代表，過去曾經擔任過副主席，消息傳出後引起地方震驚，死因疑似心肌梗塞。

基隆151家有愛店家獲認證 「有愛旅圖」7條路線旅遊到消費無障礙

基隆市打造友善共融的城市旅遊環境，讓身心障礙者、長者、照顧者及親子家庭都能安心出門、自在消費、平等旅行。2年來已有151家店家通過「有愛店家」認證，市府以有愛店家為支點，推出有愛旅圖路線，讓友善從有愛店家串聯成有愛旅遊路線，「有愛旅圖」涵蓋基隆7個行政區規畫7條路線，從景點、交通到餐廳全面納入無障礙考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。