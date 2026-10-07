南迴鐵又故障台東「第二條路」在哪？ 地方籲中央補上交通備援

台鐵南迴線昨晚再傳設備故障，金崙至瀧溪間電車線受損，經連夜搶修後，今天上午6時恢復正常行駛。不過，南迴鐵路近來接連受到天候、土石及設備狀況影響，也再次凸顯台東對外交通缺乏替代運輸的問題。地方民眾認為，國光客運1778路線停駛後，台東已沒有往其他縣市的客運服務，中央應從東部整體交通政策思考，補上南迴交通備援。

台鐵表示，昨晚8時16分南迴線金崙至瀧溪間K62處發生電車線設備故障，約50公尺電車線受損，另有懸臂組15組、吊掛線22組等設備受損。台鐵隨即成立一級應變小組，東區成立應變分組，動員機務、電力單位及機具徹夜搶修，今天上午6時完成修復，恢復正常行駛。

今年8月南迴地區受到低壓帶影響，連日大雨造成山區土石含水量增加，南迴鐵路部分路段一度遭土石流掩埋軌面，列車中斷；如今又發生電車線設備故障，雖然這次已完成搶修，卻讓「南迴鐵路中斷後，台東旅客還有什麼選擇？」的問題再次浮現。

有民眾指出，國光客運1778路線停駛、撤出台東後，台東目前沒有對外縣市的客運服務，尤其南迴連結屏東、高雄，是台東往西部的重要交通通道，卻少了一條可以與鐵路互相備援的公共運輸路線。

邱姓縣民表示，如果能恢復台東至屏東的客運，即使不直接開到高雄，旅客抵達屏東後，仍可轉乘火車或其他客運，繼續前往高雄、台中、台北等地；但如今南迴鐵路一旦中斷，台東旅客幾乎只剩等待鐵路搶通。

另有人認為，這類南迴客運路線不能單純以商業營運效益衡量，政府應視為偏鄉公共運輸及交通備援的一環，即使平時搭乘人數有限，也應透過補助維持基本服務。除了重新評估國光1778復駛，也可以尋找其他客運業者投入，讓台東至少保有一條通往屏東的公路運輸選項。

林姓縣民表示，改善東部交通不能只著重道路、鐵路等硬體建設，軟體的公共運輸配套也必須同步，而且不能因為搭乘人數少就中斷。他表示，南迴鐵路本身受到山區地形、天候及設備狀況影響，中央更應從整體交通政策思考，建立鐵路中斷時可以啟動的替代運輸機制。

對台東而言，地方關心的已不只是國光1778是否復駛，而是當南迴鐵路這條對外交通幹線因突發狀況暫停時，東部居民是否仍能保有基本的交通選擇。改善東部交通，除了道路、鐵路等硬體建設，公共運輸服務等「軟體」配套也應同步到位，才能真正形成完整的東部交通網絡。