快訊

高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪永久橋施工進度超前 陳世凱：年底雙向通車、明年中全橋完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪永久橋橋墩間距加大外，橋體高度也較舊橋提高9公尺，可有效提升抗災韌性。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪永久橋橋墩間距加大外，橋體高度也較舊橋提高9公尺，可有效提升抗災韌性。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪永久橋今天舉行合龍典禮，交通部長陳世凱表示，永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工，未來將提供花東民眾更安全、穩固的通行環境。

今天馬太鞍溪永久橋北上線施工現場舉辦合龍典禮，陳世凱特別到現場見證，並與施工團隊合影留念。公路局指出，截至10月5日止，工程預定進度61.22%，實際進度已達66.38%，超前約5.16％，工程推展順利。

陳世凱表示，馬太鞍溪永久橋歷經1年施工建置，今天完成北上線橋梁最後階段的合龍作業，象徵橋梁主體工程邁入新里程碑，後續仍有細節待完成，預計今年底即可開放北上線通車，屆時將採單線雙向通行。

陳世凱指出，原先永久橋北上線及南下線整體工程預計明年底完工，但在工程團隊全力趕工下，目前進度超前，預計明年6、7月即可完成整座橋梁工程，比原定期程提前約半年，提供花東鄉親一座兼具便利與安全的新橋梁。

陳世凱特別感謝施工團隊的努力，馬太鞍溪橋由工信工程及建山機械負責施工，與建構淡江大橋為同一團隊，具備大型橋梁工程經驗。未來新橋除將橋墩間距加大外，橋體高度也較舊橋提高9公尺，可有效提升抗災韌性，橋梁的安全及穩固性都將比過去更好。

公路局指出，馬太鞍溪永久橋單側橋寬14公尺，⾧度564公尺；兩側合計寬28公尺，⾧度1128公尺，加大跨徑至85公尺，橋墩採全周鋼鈑包覆，並採框架式設計，大幅提升抗剪能力，至於現在通行的鋼便橋預定於永久橋北上線完成後拆除。

馬太鞍溪永久橋北上線施工現場今天舉辦合龍典禮，預計今年底可雙向通車。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪永久橋北上線施工現場今天舉辦合龍典禮，預計今年底可雙向通車。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工。記者王思慧／攝影

馬太鞍溪永久橋北上線施工現場今天舉辦合龍典禮，預計今年底可雙向通車。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪永久橋北上線施工現場今天舉辦合龍典禮，預計今年底可雙向通車。記者王思慧／攝影

今天馬太鞍溪永久橋北上線施工現場舉辦合龍典禮，交通部長陳世凱（右七）特別到現場見證，並與施工團隊合影留念。記者王思慧／攝影
今天馬太鞍溪永久橋北上線施工現場舉辦合龍典禮，交通部長陳世凱（右七）特別到現場見證，並與施工團隊合影留念。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工。記者王思慧／攝影

陳世凱 馬太鞍溪 施工 花蓮 交通部長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

解除孤島困境！台29線那瑪夏民生橋改建工程動工 預計2028年通車

板橋人口暴增關鍵！你知道華江橋曾是「收費橋」嗎？大型車 10 元、小客車 5 元

貓空景觀人行跨橋完工後禁行自行車 要過橋只能用牽的

橫跨雲嘉復興鐵橋11月啟用 可直通北港朝天宮

相關新聞

宜蘭5屆資深鄉代温慶華疑心肌梗塞猝死 家人發現他坐椅子全身冰冷

宜蘭縣三星鄉民代表温慶華今天上午被家人發現毫無動靜坐在椅子，身體僵硬冰冷，送醫檢查已無心跳呼吸，醫師宣告不治。由於温慶華是5屆資深鄉民代表，過去曾經擔任過副主席，消息傳出後引起地方震驚，死因疑似心肌梗塞。

馬太鞍溪永久橋施工進度超前 陳世凱：年底雙向通車、明年中全橋完工

花蓮馬太鞍溪永久橋今天舉行合龍典禮，交通部長陳世凱表示，永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工，未來將提供花東民眾更安全、穩固的通行環境。

基隆151家有愛店家獲認證 「有愛旅圖」7條路線旅遊到消費無障礙

基隆市打造友善共融的城市旅遊環境，讓身心障礙者、長者、照顧者及親子家庭都能安心出門、自在消費、平等旅行。2年來已有151家店家通過「有愛店家」認證，市府以有愛店家為支點，推出有愛旅圖路線，讓友善從有愛店家串聯成有愛旅遊路線，「有愛旅圖」涵蓋基隆7個行政區規畫7條路線，從景點、交通到餐廳全面納入無障礙考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。