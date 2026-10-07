馬太鞍溪永久橋施工進度超前 陳世凱：年底雙向通車、明年中全橋完工

花蓮馬太鞍溪永久橋今天舉行合龍典禮，交通部長陳世凱表示，永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工，未來將提供花東民眾更安全、穩固的通行環境。

今天馬太鞍溪永久橋北上線施工現場舉辦合龍典禮，陳世凱特別到現場見證，並與施工團隊合影留念。公路局指出，截至10月5日止，工程預定進度61.22%，實際進度已達66.38%，超前約5.16％，工程推展順利。

陳世凱表示，馬太鞍溪永久橋歷經1年施工建置，今天完成北上線橋梁最後階段的合龍作業，象徵橋梁主體工程邁入新里程碑，後續仍有細節待完成，預計今年底即可開放北上線通車，屆時將採單線雙向通行。

陳世凱指出，原先永久橋北上線及南下線整體工程預計明年底完工，但在工程團隊全力趕工下，目前進度超前，預計明年6、7月即可完成整座橋梁工程，比原定期程提前約半年，提供花東鄉親一座兼具便利與安全的新橋梁。

陳世凱特別感謝施工團隊的努力，馬太鞍溪橋由工信工程及建山機械負責施工，與建構淡江大橋為同一團隊，具備大型橋梁工程經驗。未來新橋除將橋墩間距加大外，橋體高度也較舊橋提高9公尺，可有效提升抗災韌性，橋梁的安全及穩固性都將比過去更好。

公路局指出，馬太鞍溪永久橋單側橋寬14公尺，⾧度564公尺；兩側合計寬28公尺，⾧度1128公尺，加大跨徑至85公尺，橋墩採全周鋼鈑包覆，並採框架式設計，大幅提升抗剪能力，至於現在通行的鋼便橋預定於永久橋北上線完成後拆除。

馬太鞍溪永久橋北上線施工現場今天舉辦合龍典禮，預計今年底可雙向通車。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪永久橋北上線預計今年底可雙向通車，原訂明年底完工的全橋工程，也可望提前至明年6、7月完工。記者王思慧／攝影

馬太鞍溪永久橋北上線施工現場今天舉辦合龍典禮，預計今年底可雙向通車。記者王思慧／攝影

今天馬太鞍溪永久橋北上線施工現場舉辦合龍典禮，交通部長陳世凱（右七）特別到現場見證，並與施工團隊合影留念。記者王思慧／攝影