宜蘭5屆資深鄉代温慶華疑心肌梗塞猝死 家人發現他坐椅子全身冰冷

宜蘭縣三星鄉民代表温慶華今天上午被家人發現毫無動靜坐在椅子，身體僵硬冰冷，送醫檢查已無心跳呼吸，醫師宣告不治。由於温慶華是5屆資深鄉民代表，過去曾經擔任過副主席，消息傳出後引起地方震驚，死因疑似心肌梗塞。

今天清晨大約6時許，温慶華的女兒發現父親坐在椅子上，一動也不動，上前查看發現父親全身僵硬，失去知覺，呼叫緊急送醫，到院檢查已經沒有生命徵象，家人悲慟不已，享年66歲。

温慶華熱心地方事務，更是三星鄉資深民代，他曾任第16、17、20屆三星鄉民代表，第21屆擔任代表會副主席，第22屆再度當選，前後總共當過5屆鄉民代表，是地方上新進鄉代請益的資深從政者。

三星鄉民代表會主席陳世玉表示，温慶華不但對公共事務相當有責任感，也很有愛心，經常投入公益活動，是一位認真負責的民意代表，代表會將協助家屬處理後續喪葬事宜。