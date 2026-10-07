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基隆151家有愛店家獲認證 「有愛旅圖」7條路線旅遊到消費無障礙
基隆市打造友善共融的城市旅遊環境，讓身心障礙者、長者、照顧者及親子家庭都能安心出門、自在消費、平等旅行。2年來已有151家店家通過「有愛店家」認證，市府以有愛店家為支點，推出有愛旅圖路線，讓友善從有愛店家串聯成有愛旅遊路線，「有愛旅圖」涵蓋基隆7個行政區規畫7條路線，從景點、交通到餐廳全面納入無障礙考量。
基隆市政府昨迫次旅程體驗的身心障礙朋友參與有愛旅圖啟動，邱佩琳說，隨著年齡增長，任何人都有可能需要使用輪椅或其他輔具，「有愛店家」以「出入平坦、走道平順、桌椅平穩、服務平等、視聽平權」五大原則，逐步在基隆7區布建友善店家。
兩年累計已有151家店家通過「有愛店家」認證，同時以有愛店家為支點，推出有愛旅圖路線，讓友善從有愛店家串聯成有愛旅遊路線。9月示範團體驗後，參與者對行程安排、友善服務及在地體驗均給予高度評價。
社會處長楊玉欣示，「有愛旅圖」涵蓋基隆7個行政區規畫7條路線，從景點、交通到餐廳全面納入無障礙考量，並提供「旅遊保姆」服務，協助身心障礙者及失能長者與家人安心旅遊，針對基隆籍身心障礙者及65歲以上失能長者參加有愛旅圖，每人最高補助2500元，也歡迎基隆在地及外縣市朋友共同參與。
路線各具特色，包括仁愛的走讀舊城、探索海洋文化；信義區鳳梨酥DIY、社區手作；中正區登基隆塔、八斗子食魚；中山走讀砲台、品味港灣；七堵安樂探訪礦業、體驗小礦車；暖暖走入水岸山林、手作療癒。
楊玉欣指出，「有愛旅圖」是基隆有愛城市的具體展現，10月底社會處將再以「基隆身心障礙創新基地」為核心，推出第七條以障礙文化為主題的有愛旅圖，除提供旅遊補助外，預計年底推出「有愛套票」，持續串聯有愛店家、無障礙景點、交通與基隆文化，提供更完整的深度旅遊體驗。
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