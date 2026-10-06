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台北市忠孝扶輪社攜手推動宜蘭偏鄉視力守護 捐贈儀器設眼科門診

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台北市忠孝扶輪社等單位推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，將在三星鄉、大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來還要進一步增設眼科門診。圖／縣府提供
台北市忠孝扶輪社等單位推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，將在三星鄉、大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來還要進一步增設眼科門診。圖／縣府提供

守護偏鄉學童視力及照護糖尿病友，台北市忠孝扶輪社等單位籌措資源推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，在三星鄉及大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來規劃在三星鄉衛生所增設眼科門診，透過國際合作與在地資源整合，提升偏鄉視力照護。

縣政府衛生局表示，這次計畫是由國際扶輪3522地區台北市忠孝扶輪社積極籌措資源申請國際扶輪全球獎助金，繼雲林縣台西鄉後，攜手日本福岡中央扶輪社及泰國挽那扶輪社，並結合國際扶輪3490、3521地區及台北博愛扶輪社，共同推動宜蘭服務計畫。

代理縣長林茂盛表示，經統計114學年度全縣國小及國中學童裸視視力不良率分別40.72%、65.81%，低於全國平均值，展現縣府長期推動視力保健成果，但面對近視低齡化及高度近視的健康風險，仍須持續加強預防與追蹤。

宜蘭縣政府特別選定缺乏眼科診所及驗光所的三星鄉及大同鄉，規劃連續兩年、每學期「行動眼科診所」與「行動眼鏡行」帶進校園，結合縣內醫院及驗光師提供視力檢查、驗光、配鏡、衛教與後續追蹤。

除了學童視力保健外，該計畫也擴及對偏鄉糖尿病個案照護，根據統計全縣18歲以上糖尿病人口約4萬1515人，糖尿病視網膜病變早期往往沒有明顯症狀，定期篩檢更顯重要。

台北市忠孝扶輪社今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機給三星鄉及大同鄉視力照護服務運用，並規劃明年上半年在三星鄉衛生所增設定期專案眼科門診，初期由扶輪社支持醫師出診費用，協助民眾及早發現異常。

衛生局長徐迺維表示，這項公益行動不僅在於捐贈設備，更將預防、篩檢與後續照護串聯起來，透過校園到點服務做好近視防治，此外也藉由眼底篩檢及早發現糖尿病友視網膜病變，讓公益資源守護不同年齡層的視力健康，也讓偏鄉民眾享有更便利的眼科照護。

台北市忠孝扶輪社等單位推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，將在三星鄉、大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來還要進一步增設眼科門診。圖／縣府提供
台北市忠孝扶輪社等單位推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，將在三星鄉、大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來還要進一步增設眼科門診。圖／縣府提供

台北市忠孝扶輪社等單位推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，將在三星鄉、大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來還要進一步增設眼科門診。圖／縣府提供
台北市忠孝扶輪社等單位推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，將在三星鄉、大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來還要進一步增設眼科門診。圖／縣府提供

台北市忠孝扶輪社等單位推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，將在三星鄉、大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來還要進一步增設眼科門診。圖／縣府提供
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台北市忠孝扶輪社等單位推動「OK to be better－看見未來 美好清晰」宜蘭服務計畫，今天捐贈AI智慧眼底攝影機及新型驗光機，將在三星鄉、大同鄉啟動學童視力檢查與驗光配鏡服務，未來還要進一步增設眼科門診。圖／縣府提供

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