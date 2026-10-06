影／「前半生來不及參與，後半生緊緊相依」 基隆23對新人許幸福承諾

基隆市政府今天在國門廣場舉辦「115年市民聯合婚禮」，以「情定基隆 幸福啟航」為主題，23對新人在親友祝福與基隆港灣美景見證下，攜手走上紅毯，許下相伴一生的承諾，其中更有4對新人即將迎接新生命，幸福加倍、喜上加喜。

市長謝國樑出席祝福新人，並帶領新人宣讀結婚誓言，共同見證人生重要時刻。今年婚禮特別融入基隆港灣城市意象，安排現場樂團演出，並設置「幸福花騎」、「心動之輪」等浪漫拍照場景，讓新人與親友在港灣景致陪伴下留下珍貴回憶。

謝國樑表示，結婚不只是兩個人攜手走進人生下一個階段，更代表願意在未來的日子裡彼此扶持、共同承擔。幸福從來不是一蹴可幾，而是來自每天一點一滴的關心、體諒與陪伴，希望每對新人都能珍惜今天許下的承諾，無論未來面對順境或挑戰，都能成為彼此最堅定的依靠；也特別祝福即將迎接寶寶的4對新人，在家庭成員增加的喜悅中，共同開啟人生全新的篇章。

本屆婚禮的新人故事溫馨動人，其中熟齡伴侶陳忠南與鄒芬萍感性告白：「我們不是少年夫妻卻是老來伴，前半生來不及參與，後半生緊緊相依」，展現相知相惜的深厚情誼；也有跨海緣分的佳偶黃偲哲與武氏螢如，透過網路相識後，黃偲哲特別遠赴越南相處一個月，進而決定攜手共度一生。

為祝福新人展開幸福婚姻生活，市府準備羊毛被、電鍋、電火鍋、紀念氣泡酒禮盒、金鏟子及結婚書約等賀禮，兼具實用性與紀念意義；活動並安排豐富摸彩，送出雙人沖繩來回機票、結婚對戒、婚紗攝影及家電等好禮，讓新人在收穫祝福的同時，也增添婚禮中的驚喜與歡樂。

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基隆市政府今天在國門廣場舉辦「115年市民聯合婚禮」，23對新人在親友祝福與基隆港灣美景見證下，攜手走上紅毯。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在國門廣場舉辦「115年市民聯合婚禮」，23對新人在親友祝福與基隆港灣美景見證下，攜手走上紅毯。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在國門廣場舉辦「115年市民聯合婚禮」，23對新人在親友祝福與基隆港灣美景見證下，攜手走上紅毯。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在國門廣場舉辦「115年市民聯合婚禮」，23對新人在親友祝福與基隆港灣美景見證下，攜手走上紅毯。圖／基隆市政府提供