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宜蘭美城水溝泛「七彩光」竟是柴油汙 環保局追查疑油罐卡死角惹禍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
農田水利署布設吸油索將水面油膜圈阻攔截，同時也針對疑似源頭的地下涵管處進行清理。 圖／環保局提供
農田水利署布設吸油索將水面油膜圈阻攔截，同時也針對疑似源頭的地下涵管處進行清理。 圖／環保局提供

宜蘭壯圍鄉美城地區的農田排水溝驚傳遭汙染，有民眾騎車看到水面泛著七彩油光且聞到異味，由於水鳥會來這裡覓食、也會有人垂釣，對人鳥生態影響大，該熱心民眾騎車追查油汙至少蔓延1公里多。縣環保局獲報追查，研判可能柴油罐卡在溝渠死角，不斷滲流造成汙染，農田水利署已布設吸油索圍堵擴散。

今天下午有民眾騎乘自行車行經美城三路與永美路三段交界附近時，察覺水面覆蓋一層刺眼的彩虹色油膜，空氣飄散油氣味，擔心生態遭受危害，於是騎車沿著溝渠向上尋找源頭，一路騎行超過1公里，最終因轉入窄小水溝且緊鄰住宅區而中斷，他把過程貼在網路社群，提醒大家留意。

宜蘭縣環保局獲報指派稽查人員趕赴現場，沿著永美路三段側溝一路向上追查，發現油汙隨著水流蜿蜒穿過道路，當追查到一處關鍵十字路口時，發現帶有色彩的油花地從馬路下方的涵管縫隙滲出，往溝渠下游方向擴散。

稽查人員在該處十字路口分別朝左、右及上游等不同方向查看，沒有發現任何油汙流入或上游傾倒的痕跡。環保局稽查科長胡璧輝研判，汙染源應非人為持續性偷排，極可能是裝有殘餘柴油的廢棄容器或某種油物，不慎卡在道路下方的水路死角中，才會在水流長期沖刷下，不斷釋放柴油飄浮。

由於農田排水屬於農田水利署管轄，環保局在第一時間通報協處，農水署布設吸油索將水面油膜圈阻攔截，同時也針對十字路口疑似源頭的地下涵管處進行清理，防止油汙繼續向下游擴大。環保局近日會持續派員到場複查，也將深入釐清卡在地下涵管的究竟是何種油汙，防範類似事件再次上演。

宜蘭壯圍鄉美城地區的農田排水溝驚傳遭污染，水面泛「七彩光」油膜，研判應該是柴油滲出，汙染蔓延至少1公里。圖／翻攝自臉書
宜蘭壯圍鄉美城地區的農田排水溝驚傳遭污染，水面泛「七彩光」油膜，研判應該是柴油滲出，汙染蔓延至少1公里。圖／翻攝自臉書

宜蘭縣環保局獲報追查，研判可能柴油罐卡在溝渠死角，不斷滲流造成溝渠被汙染。圖／環保局提供
宜蘭縣環保局獲報追查，研判可能柴油罐卡在溝渠死角，不斷滲流造成溝渠被汙染。圖／環保局提供

宜蘭 環保局 柴油

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