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基隆監理站今前進雙溪 149名70歲以上長者成功換駕照

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台北市區監理所基隆監理站今天在新北市雙溪區綜合市場，辦理「高齡換照一站式服務」活動。圖／基隆監理站提供
台北市區監理所基隆監理站今天在新北市雙溪區綜合市場，辦理「高齡換照一站式服務」活動。圖／基隆監理站提供

台北市區監理所基隆監理站今天在新北市雙溪區綜合市場，辦理「高齡換照一站式服務」活動，讓在地149名高齡鄉親，不用長途跋涉分頭健檢和講習，在熟悉的家鄉環境就能順利更換駕照

高齡換照新制今年5月31日起實施，駕照有效期間調整至70歲止。年滿70歲至74歲駕駛人，經體格檢查合格並完成高齡換照講習，換發有效期間至75歲駕照。75歲以上除體檢合格外，另須通過「認知功能測驗」，或提出無患有中度以上失智症證明文件，配合參加高齡換照講習換發駕照後，每滿3年換發1次。

台北市區監理所所長戴邦芳表示，這項換照新制的目的，在關懷長者的駕駛安全，希望透過定期體檢與認知功能評估，協助長輩瞭解自身的健康狀況與反應能力，確保自身與其他用路人的通行安全。

基隆監理站位在基隆市七堵區，為免距離較遠區域鄉親長途奔波，規畫在各地舉辦一站式服務活動。今天與雙溪區公所、雙溪區衛生所合作，推動換照服務，70至74歲及75歲以上的長者，經體檢合格（75歲以上需額外通過認知功能測驗），並完成2小時的安全講習後，即可換發駕照，貼心服務獲得好評。

基隆監理站表示，2小時的道安宣導講習內容，採用貼近日常生活的案例與素材，深入淺出地解說最新交通法規及「防禦駕駛」觀念。透過親切的問答互動，除了增進長輩對道路安全的認識，也提升大家駕車時的臨場應變力，期盼共同建立貢寮地區更健全、溫暖的交通環境。

台北市區監理所基隆監理站今天在新北市雙溪區綜合市場，辦理「高齡換照一站式服務」活動。圖／基隆監理站提供
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台北市區監理所基隆監理站今天在新北市雙溪區綜合市場，辦理「高齡換照一站式服務」活動。圖／基隆監理站提供
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