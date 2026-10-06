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打破地理邊界！「台灣東區觀光圈聯盟協會」成立 推動跨域整合

中央社／ 花蓮縣6日電
「台灣東區觀光圈聯盟協會」6日成立，首屆理事長李數奼（前右4）代表產業界感謝觀光署與兩個管理處長期輔導，為東部觀光史上的重要里程碑。（花東縱谷國家風景區管理處提供）中央社
「台灣東區觀光圈聯盟協會」6日成立，首屆理事長李數奼（前右4）代表產業界感謝觀光署與兩個管理處長期輔導，為東部觀光史上的重要里程碑。（花東縱谷國家風景區管理處提供）中央社

打破行政與地理邊界，串聯花東縱谷觀光圈與東部海岸觀光圈，「台灣東區觀光圈聯盟協會」今天成立，以「East ofTaiwan」品牌推動跨域觀光整合。

首屆理事長李數奼代表產業界感謝觀光署與東管處、縱管處兩個管理處長期輔導，「台灣東區觀光圈聯盟協會」成立，為東部觀光史上的重要里程碑。

觀光署長陳玉秀致詞表示，在全球觀光漸漸從景點走向體驗，只有文化體驗才能把人留下來。觀光署推動雙輪驅動方案，以花東為主軸，為促進平日觀光住宿，讓旅客多留一晚，藉由旅行中再發現，體驗更好的旅遊品質。

東區觀光圈的成立，打破花東縱谷與東部海岸的地理界線，把兩條軸線的觀光資源整合為一體；協會的成立，正是深化山海資源跨域整合的具體成果，把分散的觀光亮點轉化為能實際銷售、創造商機的旅遊產品，期望未來東區觀光圈觀光能邁向全新高度。

李數奼表示，協會將扮演業者與主管機關間的溝通橋梁，深化異業結盟，串聯海岸與縱谷特色，以完整的「台灣東區」區域品牌共同行銷與共享資源；將整合花東豐富且多元的觀光亮點，透過跨區域連結與分工，讓會員彼此串聯資源、優勢互補，逐步提升東台灣的整體觀光實力。

台灣東區觀光圈成立大會現場由陳玉秀頒發當選證書予李數奼，另外，配合交通部觀光署擴大觀光產業數位化政策，也與台北市電腦公會簽署合作MOU，協助觀光產業與科技產業媒合，希望未來有機會導入商務旅客到花東旅遊，共同創造聯盟效益。

觀光 東區 花東縱谷 觀光署

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