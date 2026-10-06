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基隆400童樂會劇團最終場11月6日 童子瑋：為下一代創造基隆回憶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆400童樂會劇團最終場11月6日，童子瑋：為下一代創造基隆回憶。圖／童子瑋競辦提供
基隆400童樂會劇團最終場11月6日，童子瑋：為下一代創造基隆回憶。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天表示，「基隆400童樂會」劇團演出壓軸最終場11月6日晚間將邀紙風車劇團演出「寶莉回家」，地點在東明路六合停車場演出。童子瑋表示，前兩場都吸吸逾2千人參與，希望最終場替下一代留下屬於基隆400年的快樂記憶。

童子瑋表示，首場由舞鈴劇場帶來「海洋之心」，在暖暖碇內吸引超過2千名大小朋友；第二場則由即將成真火舞團帶來「動物消防隊」，有超過3千位市民齊聚基隆港西岸。從社區到港邊，兩場活動不只帶來精彩演出，也留下孩子的笑聲、家長的掌聲，成為許多家庭一起參與基隆400的共同記憶。

童子瑋說，最終場「寶莉回家」的故事主角，是颱風家族的小女兒寶莉，在前往桐花島完成成年禮的途中遇到困難，並與島上的孩子、動物互相幫助，一起尋找方法面對乾旱與即將到來的風雨。他說，表演也會將客家歌謠、舞蹈融入劇場表演，演出過程也搭配豐富的互動道具，讓觀眾能一起進入故事，這正是「童樂會」希望創造的親子體驗。

童子瑋指出，基隆400不只是回顧這座城市走過的歷史，更重要的是，要一起為下一代創造新的歡樂記憶，未來想起自己的故鄉，也會記得這是一座充滿笑聲、創意與夢想的城市。

他說，對一座城市的感情，不是靠一句口號建立，而是從一次次共同生活、共同參與的美好經驗中慢慢累積，這也是舉辦「基隆400童樂會」最重要的初心。他也特別感謝這段時間每一位參與「基隆400童樂會」的家長、孩子與市民，讓來到基隆的表演團隊都能感受到基隆的熱情。

基隆400童樂會劇團最終場11月6日，童子瑋：為下一代創造基隆回憶。圖／童子瑋競辦提供
基隆400童樂會劇團最終場11月6日，童子瑋：為下一代創造基隆回憶。圖／童子瑋競辦提供

基隆400童樂會劇團最終場11月6日，童子瑋：為下一代創造基隆回憶。圖／童子瑋競辦提供
基隆400童樂會劇團最終場11月6日，童子瑋：為下一代創造基隆回憶。圖／童子瑋競辦提供

基隆400童樂會劇團最終場11月6日，童子瑋：為下一代創造基隆回憶。圖／童子瑋競辦提供
基隆400童樂會劇團最終場11月6日，童子瑋：為下一代創造基隆回憶。圖／童子瑋競辦提供

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